廉政署認證新竹市府違反行政中立？民眾黨反嗆林志潔說謊如呼吸自然

有關新竹雙罷發言人林志潔聲稱「廉政署調查函覆，新竹市政府違法明確」，民眾黨發言人張彤今天表示，廉政署根本不是認定機關，其中一個可能是林志潔扭曲公文內容，否則就是再次昭告天下「黨檢廉一體」，然而這樣的法學博士，真的適合繼續教書嗎？

林志潔上午在臉書發文說，新竹雙罷領銜人戴振博檢舉新竹市政府違反行政中立、不當使用市府資源進行反罷免之事，他們收到廉政署函覆，新竹市政府違法明確，「廉政署在調查過後，確認本人檢舉為真」，儘管對方表達公文不宜公開，但是自己身為檢舉人可以說明結果。

張彤晚間在臉書發文反嗆，民進黨說謊真的跟呼吸一樣自然，廉政署根本不是「有無違反行政中立」的認定機關，新竹市府已經嚴正澄清「從未接獲相關指控函文」，過去也未曾就相關指控進行函復，市府人員更沒有因此被約談或調查，「這樣的法學博士，真的適合繼續教書嗎？」

張彤質疑，所謂的廉政署公文只有兩種可能，其一為林志潔說謊或扭曲公文內容，否則就是再一次昭告天下，民進黨執政下的台灣「黨檢廉一體」，那就麻煩廉政署出來說清楚講明白，為何未經調查就認定新竹市府違法？為何做出逾越自身職權的認定？為何帶頭違反行政中立，甚至在選舉期間公然違法影響選舉？

張彤強調，新竹市府始終依法依規、恪守行政中立，民進黨到底哪來的臉指控他人違反行政中立，重點還是賴清德總統選輸翻桌，想要用總統身分發動大罷免，最近遭到其提名的司法院大法官人選陳慈陽認證「總統身分不適宜提倡罷免」，這才是明明白白的違反行政中立。

張彤直言，有一位帶頭違法的失格總統，也難怪底下的妖魔鬼怪言行，無恥程度沒有下限，「因為在綠色保護傘之下，造謠又不用負責，說謊被打臉就持續用更大的謊言來包裝謊言」，拜託大家7月26日出門投下不同意罷免票，共同反對惡罷守護民主法治。

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