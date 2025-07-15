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廉政署認證新竹市府違反行政中立？民眾黨反嗆林志潔說謊如呼吸自然

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
新竹雙罷發言人林志潔與領銜人戴振博日前檢舉新竹市政府違反行政中立，今表示收到廉政署已將此案函送新竹地檢署，但市府也嚴正駁斥並譴責不實指控。圖／報系資料照
新竹雙罷發言人林志潔與領銜人戴振博日前檢舉新竹市政府違反行政中立，今表示收到廉政署已將此案函送新竹地檢署，但市府也嚴正駁斥並譴責不實指控。圖／報系資料照

有關新竹雙罷發言人林志潔聲稱「廉政署調查函覆，新竹市政府違法明確」，民眾黨發言人張彤今天表示，廉政署根本不是認定機關，其中一個可能是林志潔扭曲公文內容，否則就是再次昭告天下「黨檢廉一體」，然而這樣的法學博士，真的適合繼續教書嗎？

林志潔上午在臉書發文說，新竹雙罷領銜人戴振博檢舉新竹市政府違反行政中立、不當使用市府資源進行反罷免之事，他們收到廉政署函覆，新竹市政府違法明確，「廉政署在調查過後，確認本人檢舉為真」，儘管對方表達公文不宜公開，但是自己身為檢舉人可以說明結果。

張彤晚間在臉書發文反嗆，民進黨說謊真的跟呼吸一樣自然，廉政署根本不是「有無違反行政中立」的認定機關，新竹市府已經嚴正澄清「從未接獲相關指控函文」，過去也未曾就相關指控進行函復，市府人員更沒有因此被約談或調查，「這樣的法學博士，真的適合繼續教書嗎？」

張彤質疑，所謂的廉政署公文只有兩種可能，其一為林志潔說謊或扭曲公文內容，否則就是再一次昭告天下，民進黨執政下的台灣「黨檢廉一體」，那就麻煩廉政署出來說清楚講明白，為何未經調查就認定新竹市府違法？為何做出逾越自身職權的認定？為何帶頭違反行政中立，甚至在選舉期間公然違法影響選舉？

張彤強調，新竹市府始終依法依規、恪守行政中立，民進黨到底哪來的臉指控他人違反行政中立，重點還是賴清德總統選輸翻桌，想要用總統身分發動大罷免，最近遭到其提名的司法院大法官人選陳慈陽認證「總統身分不適宜提倡罷免」，這才是明明白白的違反行政中立。

張彤直言，有一位帶頭違法的失格總統，也難怪底下的妖魔鬼怪言行，無恥程度沒有下限，「因為在綠色保護傘之下，造謠又不用負責，說謊被打臉就持續用更大的謊言來包裝謊言」，拜託大家7月26日出門投下不同意罷免票，共同反對惡罷守護民主法治。

罷免

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