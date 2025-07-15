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綠委台中站路口挺罷免 李明璇陪羅廷瑋拍片回擊

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
民進黨立委何欣純、吳思瑤、黃秀芳、陳素月、徐富癸及中六選區議員江肇國今傍晚在美村南路與忠明南路口站路口挺罷免。記者余采瀅／攝影
民進黨立委何欣純、吳思瑤、黃秀芳、陳素月、徐富癸及中六選區議員江肇國今傍晚在美村南路與忠明南路口站路口挺罷免。記者余采瀅／攝影

罷免首波投票倒數11日，罷免團體「敲羅行動」與多名民進黨立委今傍晚上街頭，在美村南路與忠明南路口站路口挺罷免，展現跨區罷免羅廷瑋的決心。藍委羅廷瑋則與國民黨發言人李明璇合體拍片，呼籲大家出來投不同意票。

民進黨立委何欣純、吳思瑤、黃秀芳、陳素月、徐富癸及中六選區議員江肇國今站路口挺罷免。立委何欣純指出，罷免是公民的權利，是憲法保障的民主機制，不是出於仇恨，而是因我們愛台灣，願意為愛站出來，7月26日請大家出來投票，罷免不適任立委。

立委吳思瑤、黃秀芳說，民主深化需要人民行動，罷免是一場民主嘉年華，「民進黨51戰隊立委會走遍每一個角落，用行動守住台灣。」

來自屏東的立委徐富癸也特地北上聲援，他說，藍白聯手違法亂紀，應該受到全民唾棄，也非常敬佩公民團體放下工作，為台灣站出來，更呼籲鄉親踴躍投票，因為這是一場關係台灣生死存亡的重要戰役。

立委陳素月提到，這些親共藍白立委在台灣違法亂紀，更把台灣帶向共產國家，所有人都沒辦法接受，為台灣守住民主，不需要拿槍上戰場，用選票就可守護台灣、守護下一代。

罷團「敲羅行動」領銜人呱呱指出，這場罷免行動絕無鬆懈空間，對手動用整個行政資源、百工百業、甚至連公會系統都全面動起來，這場戰役是小蝦米對抗大鯨魚，呼籲每一位支持罷免的朋友站出來，確實投下同意票。

面對罷免危機，羅廷瑋攜手李明璇合體拍片，呼籲大家出門投不同意票。李明璇說，罷免勞民又傷財，但政府就是要這麼做，民眾如果看到羅廷瑋的認真，他沒有做錯，就投下不同意罷免，守護羅廷瑋、守護台中監督的力量。

國民黨立委羅廷瑋與國民黨發言人李明璇合體拍片，呼籲大家出來投不同意票。圖／擷取自羅廷瑋臉書
國民黨立委羅廷瑋與國民黨發言人李明璇合體拍片，呼籲大家出來投不同意票。圖／擷取自羅廷瑋臉書

罷免

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