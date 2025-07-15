綠委台中站路口挺罷免 李明璇陪羅廷瑋拍片回擊

大罷免首波投票倒數11日，罷免團體「敲羅行動」與多名民進黨立委今傍晚上街頭，在美村南路與忠明南路口站路口挺罷免，展現跨區罷免羅廷瑋的決心。藍委羅廷瑋則與國民黨發言人李明璇合體拍片，呼籲大家出來投不同意票。

民進黨立委何欣純、吳思瑤、黃秀芳、陳素月、徐富癸及中六選區議員江肇國今站路口挺罷免。立委何欣純指出，罷免是公民的權利，是憲法保障的民主機制，不是出於仇恨，而是因我們愛台灣，願意為愛站出來，7月26日請大家出來投票，罷免不適任立委。

立委吳思瑤、黃秀芳說，民主深化需要人民行動，罷免是一場民主嘉年華，「民進黨51戰隊立委會走遍每一個角落，用行動守住台灣。」

來自屏東的立委徐富癸也特地北上聲援，他說，藍白聯手違法亂紀，應該受到全民唾棄，也非常敬佩公民團體放下工作，為台灣站出來，更呼籲鄉親踴躍投票，因為這是一場關係台灣生死存亡的重要戰役。

立委陳素月提到，這些親共藍白立委在台灣違法亂紀，更把台灣帶向共產國家，所有人都沒辦法接受，為台灣守住民主，不需要拿槍上戰場，用選票就可守護台灣、守護下一代。

罷團「敲羅行動」領銜人呱呱指出，這場罷免行動絕無鬆懈空間，對手動用整個行政資源、百工百業、甚至連公會系統都全面動起來，這場戰役是小蝦米對抗大鯨魚，呼籲每一位支持罷免的朋友站出來，確實投下同意票。

面對罷免危機，羅廷瑋攜手李明璇合體拍片，呼籲大家出門投不同意票。李明璇說，罷免勞民又傷財，但政府就是要這麼做，民眾如果看到羅廷瑋的認真，他沒有做錯，就投下不同意罷免，守護羅廷瑋、守護台中監督的力量。 國民黨立委羅廷瑋與國民黨發言人李明璇合體拍片，呼籲大家出來投不同意票。圖／擷取自羅廷瑋臉書

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