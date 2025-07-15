民調封關前最後預估！他推測最多罷掉11席 這6人最危險

大罷免民調將封關，16日0時起不得再發布或引述民調，醫師、時事評論家沈政男根據各家民調數據作最後預估，他認為726最多罷掉11席，最可能席次落在0到5、6席，以徐巧芯、王鴻薇、葉元之、牛煦庭、羅庭瑋與黃建賓最危險。

沈政男指出，這次大罷免是台灣民主史上前所未有的投票活動，連民調單位都有點手忙腳亂，TVBS民調今天竟無比較新數據，其他常見選舉民調公司似乎也對大罷免興趣缺缺，但他仍就鏡傳媒、台灣民意基金會與震傳媒等民調作最後預估。

而台北市王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆5席藍委中，最多罷掉4席，最少罷掉0到2席，以徐巧芯最危險，王鴻薇次之；新北最多罷掉4席，最少0到3席，洪孟楷、林德福可望過關，葉元之最危險，再來是張智倫、廖先翔。

桃園市、台中市很可能1席都罷不掉，最多也可能各自罷掉1席，以桃園牛煦庭台中羅廷瑋最危險，台東縣唯一的黃建賓也有危機。不過，基隆林沛祥、雲林丁學忠、花蓮傅崐萁、新竹市鄭正鈐應該沒有危險能順利過關。

沈政男表示，整體來說，下周六登場的首波大罷免，最多可能罷掉11席藍委，但也存在一席都罷不掉的可能性，不過最可能的罷免席次區間落在0至5、6席，最危險的有徐巧芯、王鴻薇、葉元之、牛煦庭、羅庭瑋與黃建賓。

他也提到，民調封關是笑話，因選舉民調是人民知的權利，像國外也沒10天限制期；而選舉是科學，罷免也是，事實上做政治本身，也都必須遵循科學，而最簡單的科學就是把民調看懂，並正確解讀，再來就等開票結果來驗證他的預估了。 圖為支持罷免志工高舉同意罷免看板。聯合報系資料照

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