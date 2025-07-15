快訊

不背棄支持者！柯文哲：死在裡面都不會逃亡 保釋金太高「寧可被押」

自喻「小蝦米對抗大鯨魚」 李文宗稱檢察官有集體迷思：認為代表正義

關鍵是人！黃仁勳：美國想在AI領域領先 要先鎖定「這個國家」

民調封關前最後預估！他推測最多罷掉11席 這6人最危險

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
圖為國民黨日前在台北市政府前舉辦反惡罷宣講活動，支持者比出「不同意罷免」手勢。聯合報系資料照
圖為國民黨日前在台北市政府前舉辦反惡罷宣講活動，支持者比出「不同意罷免」手勢。聯合報系資料照

罷免民調將封關，16日0時起不得再發布或引述民調，醫師、時事評論家沈政男根據各家民調數據作最後預估，他認為726最多罷掉11席，最可能席次落在0到5、6席，以徐巧芯、王鴻薇、葉元之、牛煦庭、羅庭瑋與黃建賓最危險。

沈政男指出，這次大罷免是台灣民主史上前所未有的投票活動，連民調單位都有點手忙腳亂，TVBS民調今天竟無比較新數據，其他常見選舉民調公司似乎也對大罷免興趣缺缺，但他仍就鏡傳媒、台灣民意基金會與震傳媒等民調作最後預估。

而台北市王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆5席藍委中，最多罷掉4席，最少罷掉0到2席，以徐巧芯最危險，王鴻薇次之；新北最多罷掉4席，最少0到3席，洪孟楷、林德福可望過關，葉元之最危險，再來是張智倫、廖先翔。

桃園市、台中市很可能1席都罷不掉，最多也可能各自罷掉1席，以桃園牛煦庭台中羅廷瑋最危險，台東縣唯一的黃建賓也有危機。不過，基隆林沛祥、雲林丁學忠、花蓮傅崐萁、新竹市鄭正鈐應該沒有危險能順利過關。

沈政男表示，整體來說，下周六登場的首波大罷免，最多可能罷掉11席藍委，但也存在一席都罷不掉的可能性，不過最可能的罷免席次區間落在0至5、6席，最危險的有徐巧芯、王鴻薇、葉元之、牛煦庭、羅庭瑋與黃建賓。

他也提到，民調封關是笑話，因選舉民調是人民知的權利，像國外也沒10天限制期；而選舉是科學，罷免也是，事實上做政治本身，也都必須遵循科學，而最簡單的科學就是把民調看懂，並正確解讀，再來就等開票結果來驗證他的預估了。

圖為支持罷免志工高舉同意罷免看板。聯合報系資料照
圖為支持罷免志工高舉同意罷免看板。聯合報系資料照

罷免

延伸閱讀

罷免倒數聲量排行 徐巧芯、傅崐萁、王鴻薇居前三

葉元之再遭已故助理遺孀控慣老闆 吳思瑤籲蔣萬安別護航

批民進黨藉惡罷推翻福國利民法案 王鴻薇：現在是關鍵時刻

助理遺孀批冷血霸凌 葉元之：我絕對不是慣老闆

相關新聞

罷免投票倒數...16日0時起發布或引述民調 最高罰200萬

24席立委罷免案及遭停職的新竹市長高虹安罷免案投票將於26日登場。中選會表示，依公職人員選舉罷免法第53條第3項規定，政...

【重磅快評】「野百合」挺大罷免是護民主還是保權位？

一個名為「野百合學運世代聯盟」的團體，今天發表「支持大罷免，此刻正是我們再次站出來的時刻」，提出包括「這是制衡失控國會的...

民調封關前最後預估！他推測最多罷掉11席 這6人最危險

大罷免民調將封關，16日0時起不得再發布或引述民調，醫師、時事評論家沈政男根據各家民調數據作最後預估，他認為726最多罷...

「普發一萬」與「五天假」成反罷訴求 廖偉翔：一同守護

「普發一萬」與「五天假」已成為藍營被罷免立委反罷免的訴求之一！台中市立法委員廖偉翔今就打出「請您一同守護我們的普發一萬與...

國民黨遭爆719反罷免造勢發走路工 洪孟楷、羅智強、黃志雄提告

對於民進黨新北市議員李宇翔在臉抒發文，抹黑719反罷免造勢活動，指控國民黨活動後將發放500元現金，以及罷免團體栽贓國民黨立委洪孟楷買票發走路工等...

行政不中立遭廉政署函送地檢? 竹市府駁斥從未接獲函文

新竹雙罷攻防頻繁交火，新竹雙罷發言人林志潔與領銜人戴振博日前檢舉新竹市政府違反行政中立，在市府主辦的活動宣講反罷免、發文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。