勞部：罷免投票及核三重啟公投日 雇主應依法給假

勞動部表示，7月26日為公職人員選舉罷免投票日、8月23日為核三重啟公投日，具投票權且該日原屬工作日的勞工應予放假，雇主不得妨礙勞工投票，如果雇主徵得勞工同意出勤，須加給工資。

中央選舉委員會已公布7月26日星期六為「公職人員選舉罷免投票日」、8月23日星期六為「公民投票日」，這兩天經勞動部公告指定為勞動基準法第37條所定應放假日。

勞動部今天發布新聞稿指出，具投票權且該日原屬工作日的勞工，應予以放假1日；雇主徵得勞工同意於該工作日出勤者，應加給該工作時間工資。

另外，具投票權且該日原屬休息日或例假的勞工，本得行使投票權，不另給假；雇主徵得勞工同意於「休息日」出勤者，則依勞動基準法第24條第2項規定計給休息日出勤工資。

勞動部提醒，行使投票權為公民權利，雇主不得妨礙勞工投票；由於投票權僅得於投票當日行使，其性質與一般休假日（國定假日）有別，該放假日不得與其他工作日對調實施。

勞動部提到，「紀念日及節日實施條例」已於5月28日經總統制定公布，勞工的國定假日將增加4天，分別為「農曆12月末日的前一日（小年夜）」、「9月28日孔子誕辰紀念日（教師節）」、「10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日」及「12月25日行憲紀念日」。

勞動部表示，以今年度下半年而言，勞工將新增3天國定假日，依勞動基準法第37條及第39條規定，內政部所定應放假的紀念日、節日、勞動節及其他中央主管機關指定應放假日（即國定假日），均應休假，工資照給；勞工如同意於當日出勤，雇主應加倍發給工資。

假設國定假日剛好遇到勞工的例假或休息日，應於其他工作日補假，補假期日由勞雇雙方協商排定。

勞動部提醒，由於「紀念日及節日實施條例」是在年度中施行，各行各業的營運模式不同，事業單位因應該條例施行而調整出勤的同時，相關口頭詢問或書表製作，勞雇雙方應充分協商，以減少後續爭議。

勞動部表示，雇主如違反相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關或勞動部1955專線提出申訴，以維權益。

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