「普發一萬」與「五天假」成反罷訴求 廖偉翔：一同守護

「普發一萬」與「五天假」已成為藍營被罷免立委反罷免的訴求之一！台中市立法委員廖偉翔今就打出「請您一同守護我們的普發一萬與五天假」的說法，希望在選情陷入膠著時，民眾能出來投下反罷免票。

廖偉翔說，這一年，他們在普發現金、還五天假、推動建設與民生改革上，全力以赴，獲得很多鄉親正面的回饋。然而，根據近期媒體報導，他們的選情佔優卻仍相當危急，同意與不同意票陷入膠著；如果反罷免投票意願不夠踴躍，極有可能落敗。

他說，勝負的關鍵，就在投票率，所以要拜託大家，在最後衝刺階段，幫他跟家人、鄰居、朋友、同事，大聲地說「出來投，就會贏」、「出來投，就能守住 普發現金一萬」、「出來投，就能守住 還五天假於民」。因此，請大家一同出門，反對惡意罷免，讓國家穩定運作，讓社會持續進步。