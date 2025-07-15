國民黨遭爆719反罷免造勢發走路工 洪孟楷、羅智強、黃志雄提告

對於民進黨新北市議員李宇翔在臉抒發文，抹黑719反罷免造勢活動，指控國民黨活動後將發放500元現金，以及罷免團體栽贓國民黨立委洪孟楷買票發走路工等不實謠言，立委洪孟楷羅智強及國民黨新北市黨部主委黃志雄稍早前往新北地檢署提告違反選罷法，希望能遏止這種造謠抹黑的選風。

洪孟楷表示，過去這幾個月來，罷免團體針對所有被罷免的國民黨立委，無所不用其極的抹黑造謠，甚至不是事實，完全直接用惡意的指控，硬要套在所有藍委身上，這樣子我們絕對沒有辦法接受。

今天站出來就是用法律行動以正試聽，同時再次呼籲最後關鍵的11 天，是我們要向台灣社會大眾來訴求不同意罷免，希望台灣能夠恢复正常的生活，讓台灣還有個最基本的善良風俗道德底線。

黃志雄說，今天上午新北市黨部已發表聲明，嚴正駁斥有所謂的500元走路工，因為在國民黨經費拮據的情況下，只能努力的去讓更多理念相同、志同道合的人走上街頭，一同來參與反惡霸、反獨裁的行動，是用真誠、用理念、用訴求感動人心，但罷團依然用非常多的抹黑、指責，栽贓到黨籍立委和國民黨身上，讓人完全無法接受。

羅智強認為，這是一場小蝦米對大鯨魚的一場不公不義罷免之戰，何其荒謬的是，擁有金山銀山、國家資源的民進黨大惡罷罷免隊，今天居然來指控經費非常拮據的在野黨和洪孟楷發走路工。外傳許多罷團參與罷免後，很多人都曾經拿過民進黨政府補助，等於靠國家養這些側翼，幫著民進黨搞罷免。

羅智強又說，這次的走路工事件，讓他想起前高雄市長候選人黃俊英，從選前開始汙衊、栽贓一個最正派的校長，說他是有發走路工，結果呢選舉的結果就這樣翻轉了，最後雖然還了黃俊清白又怎麼樣？因為選舉已經結束了。因此他認為所有的奧步都是在民進黨身上發生的，民進黨就是奧步黨，現在才是奧步的開始。