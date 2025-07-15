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罷免投票倒數...16日0時起發布或引述民調 最高罰200萬

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
24席立委罷免案及遭停職的新竹市長高虹安罷免案投票將於26日登場，中選會表示，16日0時起至投票時間截止前，不得以任何方式，發布或引述罷免民意調查及其他各具民意調查外觀資料，違者最高200萬以下罰鍰。圖／聯合報系資料照
24席立委罷免案及遭停職的新竹市長高虹安罷免案投票將於26日登場，中選會表示，16日0時起至投票時間截止前，不得以任何方式，發布或引述罷免民意調查及其他各具民意調查外觀資料，違者最高200萬以下罰鍰。圖／聯合報系資料照

24席立委罷免案及遭停職的新竹市長高虹安罷免案投票將於26日登場。中選會表示，依公職人員選舉罷免法第53條第3項規定，政黨及任何人自投票日前10日起，即為16日0時起至投票時間截止前，不得以任何方式，發布或引述罷免民意調查及其他各具民意調查外觀資料，違者最高200萬以下罰鍰。

中選會表示，公職人員選舉罷免法第53條第1項、第2項規定，政黨及任何人自罷免案成立宣告之日起至投票日10日前，所為有關被罷免人或罷免民意調查資料發布，應載明負責調查單位、主持人、辦理時間、抽樣方式、母體數、樣本數、誤差值及經費來源；未載明前揭應載事項及其他各式具民意調查外觀之罷免資料，於前開期間，均不得發布、報導、散布、評論或引述。但提議人之領銜人或被罷免人自行推估者，不在此限。

中選會指出，根據公職人員選舉罷免法第53條第3項規定，政黨及任何人自投票日前10日起至投票時間截止前，不得以任何方式，發布、報導、散布、評論或引述罷免民意調查及其他各式具民意調查外觀資料。

中選會表示，政黨及任何人自投票日前10日起至投票時間截止前，不得以任何方式發布、報導、散布、評論或引述罷免民意調查及其他各式具民意調查外觀之資料。違者，依公職選罷法第110條第6項規定，處10萬元以上100萬元以下罰鍰；若為政黨、罷免案提議人之領銜人、被罷免人及其受僱人、代理人或使用人違反者，則加重處罰20萬元以上200萬元以下罰鍰。

中選會強調，是否屬民調違規部分抑或是否屬自行推估部分一節，依法循例如有檢舉案件，則全國23個選務機關仍會依法定程序予以調查並依法處理。罷免投票日當天，依法則不可以有罷免宣傳活動或競助選活動，此類行為並無法一一列舉，需就個案依法審認之。

另外，中選會今表示，全國性公民投票案第21案（核三重啟公投）於8月23日投票，公投主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」，提醒年滿18歲的國民都有公民投票權，投票日期為今年8月23日上午8時至下午4時。

罷免

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