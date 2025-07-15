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【重磅快評】「野百合」挺大罷免是護民主還是保權位？

聯合報／ 主筆室
罷免投票在即，「野百合學運世代聯盟」今天發表「支持大罷免，此刻正是我們再次站出來的時刻」聲明，但聲明中沒有連署者名單。圖為街頭罷免行動。記者許正宏／攝影
罷免投票在即，「野百合學運世代聯盟」今天發表「支持大罷免，此刻正是我們再次站出來的時刻」聲明，但聲明中沒有連署者名單。圖為街頭罷免行動。記者許正宏／攝影

一個名為「野百合學運世代聯盟」的團體，今天發表「支持大罷免，此刻正是我們再次站出來的時刻」，提出包括「這是制衡失控國會的憲政自救行動」等七大「支持大罷免」理由。各種「民間團體」挺、反罷免是一回事，但「野百合世代」出來挺罷免，就極具反諷為意味了。

「野百合運動」是1990年一場以「推動台灣民主化」為主要訴求的學生運動。對後來的政治影響，當然不需贅言。不過30多年過去，當初參加「野百合」運動的「學生」，許多早已位居民進黨高位，成為權力結構的一份子。僅由此來看，當初的「反威權」如今成為「當權派」，卻還要藉助「野百合」剩餘價值來號召「大罷免」，正當性就大為可疑。

而且有趣的是，一般這種所謂聯盟、團體要宣示自己支持、反對某個政治立場，通常會加上參與者或連署者名單。但「野百合學運世代聯盟」的聲明，除了附上「新聞聯絡人」的聯絡方式，其他一個名字都沒提。是說只要「參加野百合運動的都支持大罷免」？或者所謂的「聯盟」只是幌子，實則把支持的名字寫出來，會引發更多爭議。

不過，雖然極力掩藏，但網路卻查得到真相。原來這個「野百合學運世代聯盟」，成立於2023年3月，成立當天，還邀請時任副總統、代表民進黨參選總統的賴清德與會。名義上是「紀念野百合運動成立33周年」，其實不過就是「賴清德競選總統野百合後援會」罷了。

而當天出席的「野百合」成員，包括現任的行政院副院長鄭麗君、海基會董事長羅文嘉、文化部次長王時思、考試院秘書長劉建忻、高鐵董事長史哲、監察院前秘書長李俊俋，以及台電董事長曾文生、立委沈發惠、范雲等人。看了這些名單，也就難怪這份聲明沒有「連署」了。

事實上，早在「支持大罷免聲明」前，這個團體在去年5月國會改革法案攻防期間，也曾現身立法院外的「青鳥運動」。確實他們做到了「關鍵時刻站出來」，只不過是站出來「力挺當權者」罷了。

「野百合學運世代聯盟」提出的「支持大罷免」理由，不太需要重述，因為其實就和現在民進黨推動「大罷免」的理由沒甚麼兩樣。只是聯盟成員既有剛剛被酬庸的史哲，還有在能源政策上爭議極大的曾文生、剛因公務車載狗美容下台的李俊俋等人，這個聯盟挺大罷免，是為了保民主，還是保權位？明眼人都看得出來。如果當初參與者還懷有一絲理想性，應該都會恥與這些人為伍吧。

罷免

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