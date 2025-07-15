行政不中立遭廉政署函送地檢? 竹市府駁斥從未接獲函文

新竹雙罷攻防頻繁交火，新竹雙罷發言人林志潔與領銜人戴振博日前檢舉新竹市政府違反行政中立，在市府主辦的活動宣講反罷免、發文宣，林志潔今表示收到廉政署已將此案函送新竹地檢署。市府也嚴正駁斥並譴責不實指控，強調一向恪守行政中立原則，絕不會動用行政資源介入任何政治活動。

林志潔控訴，自罷免活動以來，新竹市長高虹安和代理市長邱臣遠利用公家資源，在市政府主辦、協辦的各種藝文、親子、節慶或社區活動，都不斷宣講反罷免，或刻意利用市政府管理的景點或建物，發放反罷免的文宣，要求民眾對高虹安、立委鄭正鈐票投不同意。

林志潔表示，對照推動罷免的公民團體，動輒被驅趕、刁難或被要求離場，新竹市政府違反行政中立，事證明確。因此她與戴振博向廉政署檢舉新竹市政府違反行政中立，不當使用市府資源進行反罷免。

林志潔表示，廉政署調查後，確認她檢舉為真，直接點名新竹市政府不但違反行政中立，還有明顯的管理不當，相關情資事證廉政單位已函送新竹地檢署，調查有無圖利等犯罪，並已要求代理市長、市議會，要責成各單位嚴守行政中立，配合地檢署偵查。

新竹市政府嚴正駁斥，迄今為止從未接獲廉政署相關指控的函文，也未曾就相關指控進行函復，且市府人員也並未因相關指控而被約談或調查。

市府指出，根據行政程序法，在受指控當事人未陳述意見的狀況下，應不致做出認定，且廉政署也並非有無違反行政中立的認定機關，有心人士的說法令人費解，也與事實不符，呼籲有心人士勿藉由政治操作造謠抹黑，以訛傳訛，刻意誤導混淆視聽。

此外，市府強調，「市府的文宣從未出現反罷免等相關文字」、「市府活動亦從未宣傳反罷免」，故有心人士誣指市府違反行政中立，市府無法接受，也嚴正駁斥。

市府表示，市府補助民間團體辦理各項活動，皆依法依規辦理，活動現場市府僅宣傳政策成果與便民服務資訊，其餘相關文宣品並非市府發放，而活動來賓邀請與活動紀念品等皆為主辦方決定，市府尊重民間團體的自主性，此為過往慣例，各黨各派在市府補助民間團體辦理的各項活動，只要經主辦方同意，均可以發放包括選舉文宣在內的各種文宣，市府無權也不會進行干涉。

市府強調，始終依法依規恪守行政中立，對於不實言論的攻擊與抹黑，甚至動輒以違法來恫嚇公務員與事務官，損傷市府形象、影響市政推動的進程，市府也將進行蒐證，並保留法律追訴權，以維護第一線公務同仁權益與尊嚴。