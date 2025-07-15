民進黨：張智倫隱匿美國資產 停止說謊誠實面對

民進黨今天表示，國民黨新北中和區立委張智倫在美國持有房產，竟未揭露於公職人員財產申報中，涉及隱匿海外資產，不但公然違法，也爆誠信危機，呼籲張智倫誠實向社會大眾說明清楚，別再逃避閃躲。

民進黨發言人吳崢表示，從美國房產公開資料來看，該筆房產持有人為張智倫配偶，買入時間是2018年，買入價格為58萬美元，日前張智倫已承認在美國確有此棟房產，但張智倫兩次申報卻皆無此紀錄。

吳崢指出，依美國相關稅法，自住身份享有一定的租稅抵免，但在張智倫所持有的房產稅單上，卻未見任何稅務抵免，令人質疑此房產是否為非自住使用？目前是否正在出租獲利？若張智倫在美國當包租公收租賺錢，又何以未將此收入申報於財產申報中？呼籲張智倫對於隱匿海外房產，誠實向社會大眾以及中和選民交代清楚，說謊再說謊，欺騙國家、欺騙社會，終將遭到選民唾棄。