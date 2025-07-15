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罷免連署案傳有10被告認罪 王定宇要朱立倫公開謝罪

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
罷免王定宇假連署案傳10被告認罪。王定宇要朱立倫公開謝罪。圖／王定宇提供
罷免王定宇假連署案傳10被告認罪。王定宇要朱立倫公開謝罪。圖／王定宇提供

民進黨立委王定宇檢舉發起罷免他的國民黨台南市黨部「造假連署」，傳出其中10名被告都認罪，並請求法官從輕量刑。王定宇中午說，這是「真相大白罪證確鑿，國民黨主席朱立倫不要再拗什麼政治迫害了，再不公開道歉謝罪，簡直比詐團黑幫還不如！」

國民黨台南市黨部副主委莊占魁等11人遭控因黨中央指示「以罷制罷」，以假連署罷免林俊憲、王定宇等民進黨立委。案經台南地檢署起訴，台南地院昨開準備庭，其中10名被告皆認罪，並請求法官從輕量刑，僅王定宇罷免案領銜人胡永融請假未出庭。

王定宇表示，這10個被告加上之前已經認罪換取緩起訴的37名被告，「可以說是全部承認檢察官起訴內容，可以說是真相大白罪證確鑿」，朱立倫不要再拗什麼政治迫害了，「再不公開道歉謝罪，簡直比詐團黑幫還不如」。

罷免 王定宇 朱立倫 台南

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