藍指罷免成功要收回5天假及普發現金 綠：勿再造謠

國民黨今天表示，如果大罷免成功，民進黨要收回「5天放假權利」、以及「普發現金1萬的決定」，並強調這是一場對抗獨裁霸權的人民保衛戰。一起投下反對罷免票，保住民主的最後防線，守住生活尊嚴的關鍵一步。

民進黨發言人戴瑋姍回應，「國民黨有這麼怕罷免嗎？」這完全是在操弄選民的政治話術。民進黨不反對5天假，只是放假辦法行政命令就可調整，藍白大張旗鼓用修法的方式，「只為討好選民、搶救大罷免？」普發現金更是違反預算法，立法院不得自行增加預算的憲政慣例。

戴瑋姍批評，奉勸國民黨好好做一個守法遵憲的反對黨，勿再造謠生事，企圖混淆視聽，相信民眾有智慧能明辨是非，更無法認同國民黨這些作為。

距離726罷免投票不到2週的時間，戰況進入白熱化階段，國民黨今天透過臉書表示，民進黨說這場罷免是「人民的力量」，但真正的目的根本不是為了正義，而是為了掌控一切反對聲音，徹底封殺監督的力量。

國民黨認為，如果大罷免成功，民進黨要收回「5天放假權利」。未來一旦失去監督的力量，5天假很可能被收回。民進黨只要一句「AI危機」，就能讓大家全年無休、勞碌命一條。難道假期不是勞工應得的喘息，為什麼在民進黨眼中，人民放假是「錯誤行為」。

國民黨說，如果大罷免成功，民進黨要收回「普發現金1萬的決定」。國民黨面對通膨壓力、經濟疲弱、關稅挑戰下，提出具體民生政策。普發現金不是撒幣，是政府過去幾年稅收超徵、人民應得的正義還原，讓全民都能分享到經濟成果。但這樣的政策，在民進黨眼中竟然是威脅。

國民黨質疑，民進黨立委沈伯洋曾公然聲稱「普發現金是中共的陰謀，癱瘓台灣國家機能」；這樣說法可說是相當荒唐，不只可笑，更是危險，民進黨用「國安」名義，封殺所有實質照顧人民的政策。

國民黨強調，如果今天監督者被罷掉，明天普發現金、各種社福、補貼，通通都可以被取消，因為「你反對會被罷免、你贊成會被誣陷」。當失去反對的聲音，當所有人都噤聲，台灣怎能稱為民主國家。726不只是一次投票，這是一場對抗獨裁霸權的人民保衛戰。一起投下反對罷免票，保住民主的最後防線，守住生活尊嚴的關鍵一步。