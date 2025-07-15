罷免倒數聲量排行 徐巧芯、傅崐萁、王鴻薇居前三

7月26日即將舉行罷免投票，選戰進到最後倒數階段。TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，彙整6月1日至7月15日間，24位通過罷免2階段國民黨立委的整體網路聲量，發現聲量占比前三名分別為：徐巧芯（16.9%）、傅崐萁（13.0%）以及王鴻薇（10.4%）；其餘分別為羅智強7.9%、洪孟楷4.8%、賴士葆4.0%。

TPOC指出，徐巧芯因為台北市長蔣萬安站台力挺、正面回應罷免團體，呼籲支持者出來投不同意、以及被罷免團體網友大量點名討論，而有最高的聲量。傅崐萁方面，除了因為罷免議題，受到大量正反意見討論外，也因為主導修法普發現金的法案，而備受關注。王鴻薇的主要討論，以聚焦在罷免相關的議題上，值得注意的，是王鴻葳受訪時口誤說出，「大罷免大成功」而受到許多網友關注。

TPOC進一步分析，觀察該24位委員們的負面聲量占比（個人負面聲量數/個人總聲量數），發現負評占比最高的前5名，與聲量最高的委員略有差異，分別為廖先翔（32.9%）、林德福（31.2%）、傅崐萁（30.4%）、鄭正鈐（30.3%）以及葉元之（30.1%）。

除了個別委員的聲量與負評表現外，鑒於罷免團體劍指傅崐萁，TPOC也進一步觀察23位國民黨立委與國民黨總召傅崐萁的網路聲量交集。結果發現，徐巧芯（3萬9662筆）、王鴻薇（3萬6607筆）、羅智強（2萬7126筆）、李彥秀（2萬5797筆）與葉元之（2萬4529筆）五人，與傅崐萁在網路輿論中被同時討論的聲量最高。意味著在網友討論傅崐萁時，這些立委經常一起被點名，無論是政策立場或罷免爭議，彼此形象可能互相牽動，對最終投票結果可能產生影響。

TPOC指出，國民黨立委與民眾黨主席黃國昌之間的聲量連動同樣值得關注。其中，羅智強（2萬944筆）、徐巧芯（2萬202筆）、王鴻薇（1萬5386筆）、鄭正鈐（9105筆）與葉元之（8397筆）是與黃國昌同時被討論次數最多的五位立委。這類跨黨聲量交集，顯示出在部分議題與戰線上，國民黨、民眾黨兩黨的角色正在相互影響，而這是否會反映在罷免選票中，也值得持續觀察。