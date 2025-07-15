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花蓮罷團看板戰開打 藍花縣議會黨團批奧步

中央社／ 台北15日電

首波罷免投票將在26日登場，民進黨人士今天說明，罷免團體在最後階段打出國旗牌，凸顯「青天白日滿地紅」絕非傅崐萁的「共產紅」。此外，部分看板選在國民黨立委傅崐萁看板的旁邊，以「他不知道你投同意」直戳傅崐萁霸道形象，盼在最後關頭突圍。

國民黨花蓮縣議會黨團發言人吳建志告訴中央社記者，民進黨操弄的大罷免喊出「心中有國旗」，顯示綠營高層已知長期推動的台灣獨立已無望，夢醒時分回歸中華民國。

對於罷團上架看板選在傅崐萁反罷看板附近，吳建志批評，罷團對選舉拿不出辦法，提不出有利論述說服選民，只剩這些奧步、小動作。

民團推動的24位立委罷免案，將於26日投開票。罷免團體與民進黨合力最後衝刺。協助相關規劃的民進黨人士今天說明，各罷區中以花蓮政治環境最為特殊，國民黨團總召傅崐萁是否遭到罷免受到高度關注。

民進黨人士回應，花蓮被視為「擒賊先擒王」的關鍵戰區，公民團體透過網路社群力催返鄉選票極大化的同時，也積極投入掃街、路口宣講等陸戰攻防，民進黨秘書長林右昌一連數日皆現身花蓮，手持國旗陪同罷團上街拜票，號召在花蓮為數甚多的中華民國派支持者。

他表示，繼日前宣傳車上路後，罷團也已上架看板，同樣打出國旗牌，凸顯不少國人的精神象徵、國家認同「青天白日滿地紅」，絕非傅崐萁的「共產紅」。此外，上架的看板更選在傅崐萁看板的周遭，直指「他不知道你投同意」，直戳傅崐萁惡霸形象，要不分台灣派、中華民國派的花蓮人「心頭掠乎定」，堅定投下反共護台的同意票。

民進黨人士指出，罷團成員、志工手持國旗站上街頭，以「心中有國旗、罷免傅崐萁」為主軸宣講，不少路過的民眾拿起手機拍攝、比讚表達認同。

據了解，隨著投票日逼近，罷團在有限資源中，已擇定看板位置，將持續上架，屆時「青天白日滿地紅」國旗視覺將會在花蓮街頭飄揚，力拚在傅崐萁砸重本的看板中突圍。

民進黨人士強調，林右昌也會配合罷團持續深入花蓮基層，號召花蓮人在7月26日用手中選票同意罷免，讓花蓮突破傅氏王朝的掌控。

花蓮 罷免 傅崐萁

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