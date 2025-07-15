林右昌指普發現金是買票　藍營：發言應理性

民主進步黨秘書長林右昌今天說，中國國民黨籍立法委員傅崐萁是中共傀儡，國民黨把普發新台幣1萬元當罷免買票；國民黨桃園市黨部說，尊重罷團及聲援者發言，希望保持和諧理性。

林右昌上午和民進黨副秘書長何博文、民進黨桃園市黨部主任委員黃傅淑香等，在桃園區南門市場出席北桃園護國大遶境集結出發儀式。

林右昌接受媒體聯訪表示，傅崐萁（花蓮選舉區選出）是接受中國共產黨指揮的政治傀儡，現在親中投共的國民黨批評台灣、敘事論述方式和中共幾乎一樣；傅崐萁代表中共想法，說中共想說的話、做中共想做的事。

媒體詢問，遭罷免的國民黨籍立委危險名單數是否從「3加1」變「4加2」；林右昌說，可能與國民黨在國會違反預算法規定，強行通過普發現金有關；台灣民主面臨非常大危機，國民黨與台灣民眾黨主導的國會已變怪獸，所有權力都無法制衡，才有這麼多公民團體推罷免。

他說，國民黨把罷免操作成政黨對決，甚至不惜買票，把普發現金當「買空賣空」，用民眾的錢買民眾的票，很可能影響罷免結果。

國民黨桃園市黨部主委黃敏恭告訴中央社記者，他和大多數國民黨籍立委希望保持和諧、理性；尊重罷免團體、聲援罷團的相關發言。