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葉元之再遭已故助理遺孀控慣老闆 吳思瑤籲蔣萬安別護航

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
國民黨立委葉元之遭已故助理遺孀再向鏡週刊揭露侵害勞工權益，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤則要主管機關北市勞動局秉公處理，及要台北市長蔣萬安該罰該辦，不要寬待、護航。圖／聯合報系資料照
國民黨立委葉元之遭已故助理遺孀再向鏡週刊揭露侵害勞工權益，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤則要主管機關北市勞動局秉公處理，及要台北市長蔣萬安該罰該辦，不要寬待、護航。圖／聯合報系資料照

國民黨立委葉元之先前遭控對已故方姓國會助理職場霸凌，其遺孀再向鏡週刊揭露葉侵害勞工權益，葉元之今澄清絕非慣老闆。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤則說，「如果連做人都做不好，如何為人民發聲？」並要主管機關北市勞動局秉公處理，及要台北市長蔣萬安該罰該辦，不要寬待、護航。

吳思瑤今在議場前受訪表示，葉元之爆出來的各項爭議實在讓大家瞠目結舌，遺憾的是他的前助理發生不幸事件，但又爆出葉作為一個國會議員卻是不折不扣的慣老闆，從這位前助理家屬揭露的，不管是相關對話或其他事實佐證，葉元之就是慣老闆，甚至涉及了職場霸凌。

吳思瑤說，非常諷刺，立法院在這會期才通過公務人員保障法，希望將霸凌的防制，除了私部門強化勞工部分，更要強化公部門的反霸凌，立法機關、立法委員的辦公室也是公部門，葉元之作為一個慣老闆、作為霸凌加害者，本身的適任性就備受爭議。

吳思瑤認為，要做好一個國會議員，做好一位從政者，必須先作為一個有同理心、能以禮相待的個體，「如果連做人都做不好，如何為人民發聲？」她更說，葉元之要誠摯的面對，該致歉、該面對都要虛心面對，而不是硬拗，社會都會站在弱勢的一方。

媒體追問助理遺孀抱怨台北市勞動局都幫葉元之的忙，吳思瑤說，勞動局就應站在協助處理勞工權益一方，應當為勞工發聲，如果台北市勞動局選擇性偏頗，該做為而不作為，甚至是護航葉元之，蔣萬安市長要出來說清楚，蔣萬安是支持立委可以霸凌助理？蔣萬安是支持在台北市能夠看到勞工一再權益被壓迫，而作為大家長卻選擇護航包庇？

吳思瑤呼籲，請主管機關台北市勞動局秉公處理，該罰該辦，都不要寬待、護航，蔣萬安請好好關心市政，而不是一再行政不中立，「你是台北市長蔣萬安，不是國民黨的蔣萬安。」

葉元之 職場霸凌 罷免 吳思瑤

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