批民進黨藉惡罷推翻福國利民法案 王鴻薇：現在是關鍵時刻

首波罷免投票日定在726，國民黨立委王鴻薇今表示，她爭取還錢於民普發一萬，苦民所苦，國民黨立院黨團全捐社福。她也提醒，現在是關鍵時刻，民進黨想藉大惡罷，推翻所有福國利民法案。

王鴻薇說，在上周五，基於「超徵稅收，還錢於民」以及面對美國關稅等重大經濟困境下，立法院長韓國瑜三讀一錘定音，通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，條文明訂每人普發現金1萬元，「政府超收稅金，就要還錢於民」。普發現金是她任黨團書記長，國民黨團所提，持續推動的政見，在她的任內已經兩次達成，這是她對人民的承諾，使命必達。

王鴻薇表示，莫忘世上苦人多，這筆錢可以展現更大的愛，國民黨團昨天也正式決定，國民黨全體立委苦民所苦、急民所急，決議將每一位藍委個人的1萬元現金，全數捐贈予社福機構。「我們要證明，這筆在野黨為國人爭取的這筆錢，可以奉獻社會、可以減緩自己生活壓力」，更要以實際的行動讓民進黨政府知道自己的無理取鬧，請不要情緒勒索別人不能拿，更不要威脅國人不願給，與人民意志站在對立面。

王鴻薇強調，她要提醒大家，現在是關鍵時刻，民進黨面對在野黨在這一年裡提出的福國利民各項法案，都想靠著大惡罷，包括「還假於民」、「普發現金」、「提高警消退休所得」、「軍人加薪」一次推翻，虎視眈眈的看著這些人民的錢，要拿回自己的口袋，「7月26日，只有我們投下不同意票，才能真正的讓他們知道，我們會用『更大的民主』告訴大家對於民進黨『我們不同意』」。