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陳玉鈴聲援花蓮罷免傅崐萁 藍：拒絕製造仇恨

中央社／ 花蓮縣15日電

民主進步黨籍南投縣議員陳玉鈴今天與民進黨各縣市黨部主任委員到花蓮縣宣講，持國旗喊話守護中華民國、罷免中國國民黨籍立委傅崐萁；藍營說，拒絕政治消費國旗、製造仇恨。

由國民黨籍立法委員游顥辦公室執行長蔡宜助領銜的陳玉鈴罷免案13日投、開票，由於同意票未跨過1/4門檻1萬4302票，罷免案遭否決。

陳玉鈴與民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞、宜蘭縣黨部主委邱嘉進、苗栗縣黨部主委陳詩弦與澎湖縣黨部主委顏家康等到花蓮站路口宣講，並前往花蓮果菜市場、聖南宮參香；下午將拜訪公民團體「微光花蓮」，前往吉安鄉掃街。

陳玉鈴接受媒體聯訪表示，傅崐萁（花蓮選舉區選出）是中國共產黨代言人的帶頭者，花蓮是台灣首戰，傅崐萁繼續在花蓮就是危害台灣，花蓮人值得更好、更進步的花蓮。

一行人站在吉安和平路及自強路口搖國旗、唱國歌，陳玉鈴說，傅崐萁其實不愛國旗，只在需要選票時才拿起國旗，公民團體與民進黨守護國旗就是守護台灣、中華民國。

國民黨花蓮縣議黨團發言人吳建志接受媒體聯訪表示，民進黨不斷在花蓮製造仇恨，政治消費中華民國，國旗不是政治鬥爭遮羞布。

此外，吳建志等上午舉行記者會說，中央政府不顧東部居民反對，在宜蘭縣、台東縣海岸開發風電，花蓮可能成為下一個目標，堅決反對東海岸被風電犧牲。

吳建志說，颱風丹娜絲肆虐後，屏東光電場被強風吹得支離破碎，「急就章式」再生能源政策只是災難，民進黨政府卻以罷免案打擊說真話、守護東海岸的傅崐萁及國民黨籍立委黃建賓（台東選舉區選出），試圖使東部人民噤聲。

花蓮 罷免 南投 傅崐萁

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