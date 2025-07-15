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罷免升溫！綠控員警清查花蓮看板「查水表」 警方喊冤

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
罷免升溫，花蓮街頭張掛起愈來愈多罷免或反罷免看板，警方昨起造冊清查，方便若有狀況第一時間處理。記者王思慧／攝影
罷免升溫，花蓮街頭張掛起愈來愈多罷免或反罷免看板，警方昨起造冊清查，方便若有狀況第一時間處理。記者王思慧／攝影

罷免升溫，花蓮街頭張掛起愈來愈多罷免或反罷免看板，花蓮縣警局近日通令各分局清查資料並造冊，民進黨縣議員張美慧指有民眾掛罷免看板就被問個資，質疑「查水表」。

警方喊冤表示，造冊是為掌握聯繫方式，納入巡邏，若發生狀況可在第一時間處理，罷免、反罷方都會建立資料，並非僅針對罷免方。

「這是在查水表嗎？」張美慧今天表示，住在玉里一位支持者向她反映，自家外牆懸掛罷免傅崐萁看板，卻被玉里警方叫去詢問，還要留下姓名、電話，讓他很緊張。

張美慧說，警察單位有調查權，可以自己去查、自己造冊列清單，為何把民眾叫去問，還要留下個資，難道不會造成懸掛看板的民眾恐慌嗎？以前有這樣嗎？並指警方做法可議，質疑是徐榛蔚或者傅崐萁下令。

玉里警分局表示，昨天接到縣警局指令要將轄內旗幟、看板建立聯絡資料，即展開清查工作，這面看板位於玉里圓環附近，當時員警登門，屋主不在家，循工程行聯絡資料致電請屋主或是張貼看板者跟警方聯絡，或者也可到派出所留下聯繫方式，如此而已，並沒有叫來問、查水表的情況。

花蓮縣警局指出，罷免投票將於26日舉行，因熱度愈來愈高，要求各分局清查造冊，調查完會納入巡邏線加強巡邏，清單內不只有看板位置、聯絡人方式，還有附近是否有監視器等資料，一旦發生遭破壞情事，可第一時間處理，以往選舉也是如此做法，且是罷免、反罷免雙方都會造冊，並沒有特別針對哪一陣營，希望外界不要有過多聯想。

罷免升溫，花蓮街頭張掛起愈來愈多罷免或反罷免看板，警方昨起造冊清查，方便若有狀況第一時間處理。記者王燕華／攝影
罷免升溫，花蓮街頭張掛起愈來愈多罷免或反罷免看板，警方昨起造冊清查，方便若有狀況第一時間處理。記者王燕華／攝影

花蓮 罷免

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