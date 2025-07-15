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賴坤成包車挺「挺罷商家」遭控期約賄選 吳思瑤：祭品文

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨前立委賴坤成號召挺罷，發起萬人遊花東、食宿都會安排挺罷商家。國民黨立院黨團今開記者會質疑賴坤成行徑構成期約賄選。圖／聯合報系資料照
民進黨前立委賴坤成號召挺罷，發起萬人遊花東、食宿都會安排挺罷商家。國民黨立院黨團今開記者會質疑賴坤成行徑構成期約賄選。圖／聯合報系資料照

民進黨前立委賴坤成號召挺罷，發起萬人遊花東、食宿都會安排挺罷商家，引發國民黨立院黨團開記者會，質疑賴坤成行徑構成期約賄選。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今說，這就是網路常見的祭品文，跟期約賄選有很大距離。國民黨普發現金1萬才是最離譜、最大規模的期約賄選。

國民黨團副書記長陳玉珍在記者會上表示，賴坤成領的是政府公帑，卻做出期約賄選的行為，任農業信用保證基金董事長，月領17萬4029元。整天做的事情跟農業有關嗎，都是跟罷免有關。

吳思瑤則說，這就是網路社群常看到祭品文，像發雞排文一樣，大家基於政治主張，呼籲理念相同朋友站出來投同意罷免一票，如果順利成功的話，吆喝大家到花東旅遊，就是網路真的常見的祭品文，跟期約賄選實在有很大距離。

吳思瑤強調，真正的期約賄選是藍白聯手人人領一萬，慷國家之慨來做政策買票，這才是不折不扣，史上最大規模、最離譜的期約賄選，國民黨不要永遠這樣雙標。

至於國民黨團昨說，全體立委苦民所苦、急民所急，決議將個人的1萬元現金，全捐贈予社福機構。吳思瑤說，「你捐錢，跟你花國家錢去買票是兩件事；自己要捐錢，跟違法違憲掏空國家財政，是兩碼子事」，不會因為國民黨人人領一萬，人人再捐一萬，違憲就不違憲，不會因為捐錢做公益，造成國家財政黑洞就不存在，這是非常廉價的政治操作。

吳思瑤指出，捐錢是你家的事情，但掏空國家財政、違法違憲這樣政治責任，國民黨不要想逃，國民黨配合中國普發現金進行認知作戰，國民黨說審查通過是特別條例不是預算，沒有違憲，國民黨立委吳宗憲是立院違憲三寶，一再語不驚人死不休，胡謅沒有影響政府預算編列，違憲就是違憲，國民黨上下不要一再用這些離譜法律見解洗白罪行。

罷免

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