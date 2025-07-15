助理遺孀批冷血霸凌 葉元之：我絕對不是慣老闆

已故的立法院法案助理方旭遺孀出面控訴立委葉元之對她丈夫言語羞辱、精神虐待，葉元之今早在板橋埔墘市場反罷拜票，他一改之前沉默態度，出示他和方之間的line對話，希望還原過程，感嘆事情被泛政治化，遭受斷章取義的截圖攻擊，「我絕對不是慣老闆」。

方旭今年1月從葉元之辦公室離職，3月病逝，家屬在告別式會場外架設「汪喵都歡迎、葉元之莫進、離塵遠遊去、慣老闆俱燼」看板，引發熱議。方旭的遺孀3月間曾在臉書寫到，該名自稱「請假不扣薪水的暖心老闆」，1月10日在助理面露病容時，立刻准辭並退保，「1月13日進醫院就沒出院的員工完全處在無勞保狀態」。

今天「鏡週刊」報導，方旭遺孀揭露她丈夫生前與葉元之的對話截圖，控訴葉元之侵害勞工權益，遭受葉元之的言語羞辱及精神虐待，導致病情加速惡化。

對於家屬種種控訴，葉元之一改之前對此事不多談態度，今天在市場掃街拜票後，他也出示他與方旭的截圖，希望能還原事實，他說，方旭妻子許多陳述與事實不符，他之前不想多談是顧及家屬心情，也不希望讓方旭工作情況成為被討論的焦點。

葉元之說，他知道方妻對他有諸多誤解，辦後事期間，他兩度去靈堂都沒遇到家屬，也透過共同友人溝通，但都沒得到回應，沒想到家屬再度訴諸媒體，這件事對他傷害很大，他有必要加以澄清。

葉元之說，方旭去年7月加入他的團隊，擔任法案助理，方的質詢稿寫得較簡略，有一些工作任務沒如期完成，方1月1日傳訊息給他說「既然幫不上你的忙，請允許我即日起辭去職務，我也剛好要去做幾個比較大的檢查，要花時間看診」。

葉說，工作期間，方幾度臨時告知腰痛等因素要去做檢查，他都二話不說答應，1月1日方主動提辭職，1月10日簽辭職文件，方的意願就是不想做了，怎麼變成是我辭退他？

「希望就事論事，不要無中生有攻擊，說成是我害死他，我沒有就是沒有。」對於方旭遺孀談到葉對丈夫減薪等羞辱，葉元之說，因為雙方對工作要求有些落差，方旭在去年11月就萌生辭意，雙方談合意減薪，「那是彼此的共識，而且是方主動提出的」。

葉元之說，方旭離職後死亡，他和辦公室同事都很驚訝，對方旭身體情況了解有限，但知道他應該有慢性病。對北市勞動局接獲檢舉指葉元之苛扣助理加班費一事，葉說，有些狀況存有一些認知問題，立院加班費就是納稅人的公帑，他沒必要去苛扣。