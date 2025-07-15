罷免區封關民調／雙北反對大罷免比例最高 綠營藍營誰危險？

726首波大罷免投票日，將決定24位藍委未來的政治路。14日封關民調顯示，不贊成大罷免仍是台灣的多數意見，尤其台北與新北這兩地最為明顯。但從趨勢來看，贊成大罷免的民意持續走升、罷免區的藍營選民投票意願不如綠營，這些變數恐如何影響最終的罷免結果？到底綠營與藍營誰比較危險？





台灣民意基金會今（14）日公布最新民調，數據顯示，全國47.9％民眾不贊成大罷免，略高於贊成大罷免的41.7％，兩者差距僅個位數；但若進一步只看罷免區，不贊成大罷免的民眾略增至50.6％，贊成大罷免的民眾則略減至40％，顯示這次大罷免潮的主要戰場「罷免區」，其主流民意仍是不贊成大罷免的比例更高。

僅年輕族群挺罷，中壯世代最反罷免

從罷免區4都5縣市（台北市、新北市、桃園市、台中市、基隆市、新竹市、雲林縣、花蓮縣、台東縣）進行分析，台灣民意基金會董事長游盈隆指出，從年齡層來看，除20至24歲外（六成三贊成大罷免、二成四不贊成大罷免），其餘年齡層均是不贊成多於贊成，其中45歲至64歲最不挺大罷免。

從政黨支持傾向來看，民進黨支持者近九成贊成大罷免、一成不贊成；國民黨支持者僅3.8％贊成大罷免、九成一不贊成；民眾黨支持者二成贊成、七成四不贊成；中性選民則為一成九贊成、五成八不贊成。

若從地區來看，台北市約四成二贊成大罷免、五成三不贊成；新北市四成贊成、五成三不贊成；桃園市四成二贊成、五成不贊成；台中市三成五贊成、四成九不贊成；其餘五縣市平均則為四成一贊成、四成六不贊成。簡單來說，雙北不贊成罷免的比例最高，恐怕會改變雙北726罷免投票日最後結局。

投票率恐高於五成五

民調也顯示，從罷免區來看，69.9％民眾稱會去投票，比全國投票率的67.3％高出2.6個百分點。游盈隆說，這顯示7月26日當天投票率有機會上看五成五，而從各種跡象來看，當罷免區投票率在五成以上、投票率愈高，將愈有利於國民黨；反之，則有利於民進黨。

不過從政黨支持傾向來看，綠營支持者八成六有意願投票、一成三無意願；藍營支持者七成二有意願、二成六無意願；白營支持者六成一有意願、三成六無意願；中性選民五成四有意願、三成九無意願，藍營支持者的投票意願不如綠營，且白營支持者及中性選民對大罷免的參與熱情也不高，這些差異恐將影響最終大罷免的投票結果。

游盈隆說，罷免區主流民意雖仍是不贊成大罷免，但實際投票率高低可能重大影響罷免結果。根據最新數據，約五成一不贊成大罷免的選民中，可能的投票率約為六成三，換算下來，可能出席投票的人占全體選民數31.8％；而贊成大罷免的四成選民中，可能投票率約為九成一，換算下來，可能出席投票的人占全體選民數36.2％，「罷免方投票人數將比反罷免方人數多4.4個百分點，」顯示被罷藍委們仍危機重重。

贊成罷免方的趨勢持續走升

另一方面，觀察近來的民調走勢，從全國來看，贊成罷免方的趨勢持續走升。台灣民意調查基金會在今年6、5、4月均進行大罷免的趨勢調查，贊成大罷免者分別為35.9％、36.7％、33.8％；而反對大罷免者分別為57.7％、54.2％、59.3％。對比7月的41.7％贊成率與47.9％不贊成率，顯示相較數月前的政治情勢，緊接而來的罷免投票，對藍委來說只有更加緊張。

TVBS電視台也在4、5月對大罷免進行全國性的調查。4月的民調顯示，28％民眾支持罷免藍委、42％不支持，29％未表態。到了5月，支持罷免者略增2個百分點至30％，但不支持者也飆升至58％左右，未表態民眾則大減至11％。同樣也說明贊成罷免者呈上升趨勢。

距離首波大罷免投票日仍有十餘天，各政黨均卯足全力最後衝刺，最新的民調顯示其結果仍撲朔迷離，但無論如何，最後的結局將影響未來政壇的政治結構。

（本文出自2025.07.14《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）