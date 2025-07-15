林右昌挺罷免 批傅崐萁「中共政治魁儡」、藍白「立法怪獸」

民進黨秘書長林右昌今早到桃園為罷免案催票，直批國民黨與民眾黨在立法院違法擴權，指藍委親中投共，更點名立院藍營黨團總召傅崐萁「中共要他說什麼，他就說什麼」。

「傅崐萁就是接受中共在指揮的一個政治傀儡。」林右昌表示，大家都知道傅崐萁去年4月從大陸回來之後，推動一系列毀憲亂政、親中投共的法案，這是發起罷免很重要的原因和理由。花蓮罷團的訴求就是「心中有國旗，罷免傅崐萁；青天白日滿地紅，不是傅崐萁的共產紅」，真正拿國旗當遮羞布的是傅崐萁跟國民黨。

林右昌也說，現在的國民黨跟過去的國民黨完全不一樣，過去的國民黨是反共，現在的國民黨在朱立倫跟傅崐萁主政之下是親中投共，所以一切的論述方法跟中共一模一樣，所以「現在的傅崐萁不代表國民黨，現在的傅崐萁代表中共的想法，說中共想說的話，做中共想說的事」。

媒體詢問林右昌對國民黨立委危險名單從「3加1」變「4加2」的看法，林回應名單變化應該跟藍營在立院強推普發現金1萬元有很大關係。

林右昌說，國民黨主席朱立倫說立法院不會做違法的事，但從去年到現在，大家可以看到很多違憲亂政的法案，違法其他法律的法案更不勝枚舉，普發現金1萬元的法案就違反預算法，「實際上，立法機關不能也不應該主動提出增加預算的相關提案，但國民黨不只提出，還把它通過了」。

林也說，台灣的民主面臨很大危機，藍白在立法院推相關法案不管公民團體反對及社會團體抗議，也不管媒體批評，想過就過，已經變成立法怪獸，已侵犯行政院、司法院、監察院和總統府的權力，恣意妄為，所以才會有公民團體推動罷免。此次罷免已超越黨派，希望大家認清。