快訊

「健康典範」55歲男罹肺癌！醫師問診揪元兇 竟是妻太愛抱怨

助理遺孀批冷血霸凌 葉元之直球對決：我絕對不是慣老闆

赴日旅遊注意！大阪飯店曝「最討厭旅客做的5件事」 這1項超容易誤犯

聽新聞
0:00 / 0:00

林右昌挺罷免 批傅崐萁「中共政治魁儡」、藍白「立法怪獸」

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
民進黨秘書長林右昌批國民黨與民眾黨主政的立法院已經變成立法怪獸，又說藍營黨團總召傅崐萁是中共政治魁儡。記者陳俊智／攝影
民進黨秘書長林右昌批國民黨與民眾黨主政的立法院已經變成立法怪獸，又說藍營黨團總召傅崐萁是中共政治魁儡。記者陳俊智／攝影

民進黨秘書長林右昌今早到桃園罷免案催票，直批國民黨與民眾黨在立法院違法擴權，指藍委親中投共，更點名立院藍營黨團總召傅崐萁「中共要他說什麼，他就說什麼」。

「傅崐萁就是接受中共在指揮的一個政治傀儡。」林右昌表示，大家都知道傅崐萁去年4月從大陸回來之後，推動一系列毀憲亂政、親中投共的法案，這是發起罷免很重要的原因和理由。花蓮罷團的訴求就是「心中有國旗，罷免傅崐萁；青天白日滿地紅，不是傅崐萁的共產紅」，真正拿國旗當遮羞布的是傅崐萁跟國民黨。

林右昌也說，現在的國民黨跟過去的國民黨完全不一樣，過去的國民黨是反共，現在的國民黨在朱立倫跟傅崐萁主政之下是親中投共，所以一切的論述方法跟中共一模一樣，所以「現在的傅崐萁不代表國民黨，現在的傅崐萁代表中共的想法，說中共想說的話，做中共想說的事」。

媒體詢問林右昌對國民黨立委危險名單從「3加1」變「4加2」的看法，林回應名單變化應該跟藍營在立院強推普發現金1萬元有很大關係。

林右昌說，國民黨主席朱立倫說立法院不會做違法的事，但從去年到現在，大家可以看到很多違憲亂政的法案，違法其他法律的法案更不勝枚舉，普發現金1萬元的法案就違反預算法，「實際上，立法機關不能也不應該主動提出增加預算的相關提案，但國民黨不只提出，還把它通過了」。

林也說，台灣的民主面臨很大危機，藍白在立法院推相關法案不管公民團體反對及社會團體抗議，也不管媒體批評，想過就過，已經變成立法怪獸，已侵犯行政院、司法院、監察院和總統府的權力，恣意妄為，所以才會有公民團體推動罷免。此次罷免已超越黨派，希望大家認清。

罷免 桃園 林右昌 傅崐萁

延伸閱讀

批普發現金1萬元是買票 林右昌：立法怪獸已侵犯總統府

南投綠議員陳玉鈴剛挺過罷免 首戰花蓮罷傅崐萁 藍反轟製造仇恨

綠批徐榛蔚行政不中立、盧秀燕抹黑救災 不務正業忙反罷

花蓮罷團喊「心中有國旗」罷免傅崐萁 藍營批：綠假扮中華民國派

相關新聞

罷免區封關民調／雙北反對大罷免比例最高 綠營藍營誰危險？

726首波大罷免投票日，將決定24位藍委未來的政治路。14日封關民調顯示，不贊成大罷免仍是台灣的多數意見，尤其台北與新北這兩地最為明顯。但從趨勢來看，贊成大罷免的民意持續走升、罷免區的藍營選民投票意願

賴坤成包車挺「挺罷商家」遭控期約賄選 吳思瑤：祭品文

民進黨前立委賴坤成號召挺罷，發起萬人遊花東、食宿都會安排挺罷商家，引發國民黨立院黨團開記者會，質疑賴坤成行徑構成期約賄選...

助理遺孀批冷血霸凌 葉元之：我絕對不是慣老闆

已故的立法院法案助理方旭遺孀出面控訴立委葉元之對她丈夫言語羞辱、精神虐待，葉元之今早在板橋埔墘市場反罷拜票，他一改之前沉...

林右昌挺罷免 批傅崐萁「中共政治魁儡」、藍白「立法怪獸」

民進黨秘書長林右昌今早到桃園為罷免案催票，直批國民黨與民眾黨在立法院違法擴權，指藍委親中投共，更點名立院藍營黨團總召傅崐...

野百合聯盟挺大罷免 鄭麗文：對野百合三字最大侮辱

野百合學運世代聯盟今表態支持大罷免，國民黨立委吳宗憲批評，民進黨希望國會多數、五權集中，不正是當年野百合學運反對的獨裁嗎...

影／事成包車支持挺罷商家？藍營控賴坤成涉期約賄選

國民黨立院黨團今天由副書記長陳玉珍、翁曉玲舉行「綠營肥貓月領17萬搞惡罷 涉期約賄選檢調不敢查？」記者會，指控農業信用保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。