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野百合聯盟挺大罷免 鄭麗文：對野百合三字最大侮辱

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
野百合學運世代聯盟表示，支持大罷免。圖／聯合報系資料照片
野百合學運世代聯盟表示，支持大罷免。圖／聯合報系資料照片

野百合學運世代聯盟今表態支持大罷免，國民黨立委吳宗憲批評，民進黨希望國會多數、五權集中，不正是當年野百合學運反對的獨裁嗎？野百合學運代表人物之一、國民黨前立委鄭麗文也轟，民進黨統治集團中的野百合成員拿到權力後背叛民主初衷，是對野百合三字最大的侮辱。

野百合學運世代聯盟今天聲明，他們35年前匯集社會各界力量，讓台灣的經濟實力搭配民主轉型躍上國際；如今國民黨再次透過國會試圖弱化台灣民主，聯合民眾黨以多數暴力破壞憲政體制，毫不掩飾地扮演中共勢力在台代理人的角色，此刻正是再次站出來的時候，支持大罷免。

吳宗憲批評，野百合學運主軸是廢除萬年國代，召開國是會議，跟現在的罷免理由完全無關；當年野百合學運許多人士後來加入民進黨，這些人只是曾經參與過活動，並不能代表野百合精神，更不能說野百合精神與大罷免有關。

吳宗憲感慨，這些人加入民進黨後，現成賴政府既得利益者，只能以民進黨利益為主軸，對這些人本身來講沒錯，但這就是獨裁；現在民進黨希望國會多數、五權集中，不正是野百合學運當年所反對的獨裁政權嗎？

吳宗憲指出，當年是因為有萬年國代，沒有在台灣經過直接選舉；對比現在是直接民主選出的民意代表，卻想用少數人推翻多數人，大罷免根本是反民主。放眼國際眾多民主國家，僅25國有罷免制度，其中極少數、約個位數國家能罷免國會議員，尤其台灣現在還是無差別式大罷免。

鄭麗文批評，野百合學運是歷史上重要歷程，沒有人有資格可以壟斷或打著野百合學運的名義；現在這群人卻打著野百合的招牌自甘墮落，擔任統治者的打手和側翼，令人不齒。不可諱言，現在民進黨統治集團中有多位野百合成員，這些人拿到權力後背叛民主，背離初衷，是對野百合三字最大的侮辱。

野百合學運代表人物之一、國民黨前立委鄭麗文。圖／本報資料照片
野百合學運代表人物之一、國民黨前立委鄭麗文。圖／本報資料照片
國民黨立委吳宗憲高中時期曾參與野百合運動的照片。圖／吳宗憲辦公室提供
國民黨立委吳宗憲高中時期曾參與野百合運動的照片。圖／吳宗憲辦公室提供

罷免

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