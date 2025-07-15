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朱立倫：風災當前繼續大罷免 賴清德欠災民一個道歉

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯（左）反惡罷後援會成立記者會，國民黨主席（右）朱立倫站台支持。記者曾原信／攝影
國民黨立委徐巧芯（左）反惡罷後援會成立記者會，國民黨主席（右）朱立倫站台支持。記者曾原信／攝影

颱風重創南部，災民苦等援助，賴清德總統挨批言論缺乏同理心。國民黨主席朱立倫表示，身為台南市前市長的賴總統，卻一手搞罷免、一手教訓災民，不只失職，更欠災民一個誠摯的道歉。

朱立倫透過臉書表示，此時此刻，災區仍有上萬人無電、泡水家園未清，賴總統卻一手搞罷免、一手教訓災民，令人痛心。「愛土地不是說說而已，是立即行動、全力救災。」

朱立倫說，他最感慨有一位台南鄉親說「非常後悔投給民進黨，要給國民黨一個道歉，」他說，這位鄉親不用歹勢，真正要道歉的是賴清德、真正對不起人民的是賴清德，做這麼多年的台南市長，回到台南，人民大淹水，民眾的屋頂破了要拜託救災的人幫忙，賴清德卻要災民自己爬，一點都沒有心的總統，只想作秀、拚政治，呼籲大家7月26日一定要出來對賴清德投下「不同意」。

罷免

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