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賴坤成邀萬人挺「挺罷商家」 國民黨團再質疑期約賄選

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民進黨前立委賴坤成現任「財團法人農業信用保證基金」董事長，月領17萬4029元。記者屈彥辰／翻攝
民進黨前立委賴坤成現任「財團法人農業信用保證基金」董事長，月領17萬4029元。記者屈彥辰／翻攝

民進黨前立委賴坤成現任「財團法人農業信用保證基金」董事長，他號召挺罷卻提出成功後，發起萬人遊花東，食宿都會安排挺罷商家。國民黨立院黨團今舉行記者會，質疑賴坤成行徑構成期約賄選，且月領17萬，領公帑做罷免的事。

挺罷疑涉期約賄選的例子屢出現，除賴坤成外，「新竹雙罷」發言人林志潔曾自曝，她去高雄坐在某咖啡店，有支持者「儲值5000元」，邀請不特定人來喝咖啡吃甜點見她，同時連署新竹的罷免案。此外罷免團體透過花蓮縣議會民進黨團總召張美慧，出資幫忙規畫返鄉專車，載送外漂花蓮青年回鄉投罷免票等。

黨團副書記長陳玉珍在記者會上表示，賴坤成領的是政府公帑，卻做出期約賄選的行為，任農業信用保證基金董事長，月領17萬4029元。整天做的事情跟農業有關嗎，都是跟罷免有關。從4月開始就是，都在臉書，重要行程都是在做罷免台東立委的工作。

陳玉珍表示，賴坤成臉書發文稱「如果花東罷免能成功，我會號召親朋好友，包台鐵專列，發起萬人遊花東，食宿都會安排挺罷商家」。意思是如果沒有挺罷免，就不會去那邊消費。公職人員選舉罷免法第99條，賄選的樣態不是只有出錢，期約給相當的利益也是賄選的方法，意圖影響商家挺罷，如果挺罷就會期約給利益，包台鐵專列，找人到店裡消費，這就是一種不正利益，也是期約賄選的一部分。賴也當過立委，不會不了解選罷法。 這利益應該是超過30元。

陳玉珍說，張美惠是預備犯，林志潔是已經完成賄選的動作，賴坤成已經期約賄選且寫在自己的臉書，自證其罪。請檢調單位調查都已經有人去告發了，為什麼沒有辦？難道只准綠官惡罷？

陳玉珍分享例子，台東民眾有些自主集合起來反罷免，被台東地檢叫去，這些阿嬤、長輩被叫去問為何要反罷，因此被相關檢調單位叫去詢問，遇到這樣的事情是不是意圖造成心理恐懼，讓他們不敢站出來投反對罷免。

黨團副書記長翁曉玲說，罷免團體裡的相關人士處處期約賄選，透過不同的方式，希望大家出來支持，投下罷免同意票，這樣的行為已經違法選罷法第99條之1的規定，對於有投票權之人，如果給予期約，交付賄賂或有其他的不正利益來要求投票或為一定行為，已經違反選罷法規定，會處三年以上十年以上有期徒刑，併科新台幣100萬到1000萬以下的罰金，且不只是處罰行為犯，連預備犯也會一併處罰。

民進黨前立委賴坤成現任「財團法人農業信用保證基金」董事長，他號召挺罷卻提出成功後，發起萬人遊花東，食宿都會安排挺罷商家。國民黨立院黨團副書記長陳玉珍今表示，賴坤成領的是政府公帑，卻做出期約賄選的行為，任農業信用保證基金董事長，月領17萬4029元。記者屈彥辰／攝影
民進黨前立委賴坤成現任「財團法人農業信用保證基金」董事長，他號召挺罷卻提出成功後，發起萬人遊花東，食宿都會安排挺罷商家。國民黨立院黨團副書記長陳玉珍今表示，賴坤成領的是政府公帑，卻做出期約賄選的行為，任農業信用保證基金董事長，月領17萬4029元。記者屈彥辰／攝影

罷免

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