快訊

「健康典範」55歲男罹肺癌！醫師問診揪元兇 竟是妻太愛抱怨

助理遺孀批冷血霸凌 葉元之直球對決：我絕對不是慣老闆

赴日旅遊注意！大阪飯店曝「最討厭旅客做的5件事」 這1項超容易誤犯

台南高分檢雲林辦罷免查察座談會 要求恪遵行政中立

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
台南高分檢昨天在雲林地檢署召開「114年第11屆立法委員罷免查察分區（雲林地區）座談會」，檢警調廉移等單位均出席。圖／台南高分檢提供
台南高分檢昨天在雲林地檢署召開「114年第11屆立法委員罷免查察分區（雲林地區）座談會」，檢警調廉移等單位均出席。圖／台南高分檢提供

台南高分檢昨天在雲林地檢署召開「114年第11屆立法委員罷免查察分區（雲林地區）座談會」，會中提到查察工作務必恪遵行政中立、落實程序正義，對於強制處分運用及發布新聞時機應更加審慎，各單位要完善橫向聯繫與督導，全力投入罷免查察工作。

為因應將於7月26日舉行「114年第11屆立法委員罷免投票」， 台南高分檢依據最高檢察署指示，昨天下午邀集雲林地區檢、警、調、廉、移等機關，假台灣雲林地方檢察署三樓會議室舉行罷免查察分區座談會，並由台南高分檢檢察長黃玉垣主持會議。

包括法務部政務次長徐錫祥、中選會委員許雅芬、最高檢檢察總長邢泰釗及高檢署檢察長張斗輝、法務部檢察司副司長簡美慧、雲林地檢署檢察長黃智勇、調查局廉政處長吳榮修、刑警局副局長蕭欽杰、移民署副署長謝文忠及廉政署副署長林炤宏等均出席參與。

黃玉垣先就雲林地區罷免情勢介紹與研析，強調將遵照法務部長鄭銘謙於最高檢本月7日罷免查察座談會，揭示「公平、公正、公開」的原則，確實辦理罷免查察工作；會中由黃智勇與雲林縣調查站、雲林縣警察局、政風處與移民署雲林專勤隊進行工作報告。

會中各單位分別就罷免案背景、查察工作執行現況與成效、所遭遇問題及因應策略提出說明，各機關均由首長親自報告，展現雲林地區罷免查察團隊對於查察工作的準備與重視。

會中提到，本次罷免情勢緊繃，查察工作務必恪遵行政中立、落實程序正義，對於強制處分運用及發布新聞時機應更加審慎，並提醒公益揭弊者保護法將於本月22日施行，受理相關案件時應注意相關規範與程序，避免遭有心人士濫用。

另指出，本次罷免投票雙方票數差距微小、情勢對立性高，且罷免成立至投票期間短，應謹慎防範收購或代管身分證、選舉賭盤、聚眾滋事、暴力衝突、錯假訊息、黑道幫派與境外勢力介入等情形影響投票，相關案件應妥速處理。

對於錯假訊息也應儘速通知下架，方能有效嚇阻、及早阻絕，以避免影響範圍擴大或類似案件一再發生。針對雲林地區有新住民人口比例高的特性，各機關應更加深入族群，加強法治教育與宣導，以免其不諳法令誤觸法網。

對於投票當天投、開票所周圍的秩序維護，更應預先準備與布署，以確保民眾能不被干擾； 自由與公平的選罷制度為民主的基石，台南高分檢呼籲，如發現違反公職人員選舉罷免法或公民投票法之不法情事，請踴躍撥打0800-024099#4專線，檢舉妨害選罷獎金最高為2千萬元。

台南高分檢昨天在雲林地檢署召開「114年第11屆立法委員罷免查察分區（雲林地區）座談會」，檢察總長邢泰釗（中）出席。圖／台南高分檢提供
台南高分檢昨天在雲林地檢署召開「114年第11屆立法委員罷免查察分區（雲林地區）座談會」，檢察總長邢泰釗（中）出席。圖／台南高分檢提供
台南高分檢昨天在雲林地檢署召開「114年第11屆立法委員罷免查察分區（雲林地區）座談會」，檢警調廉移等單位均出席。圖／台南高分檢提供
台南高分檢昨天在雲林地檢署召開「114年第11屆立法委員罷免查察分區（雲林地區）座談會」，檢警調廉移等單位均出席。圖／台南高分檢提供

雲林 選罷法 罷免 台南

延伸閱讀

綠委吳沛憶等民代助講罷免賴士葆 遇反對民眾比「倒讚」 反應曝光

吳思瑤：蔣萬安人設翻轉 因北市5藍委「危中危」

民調顯示不同意票近五成 綠又打「抗中牌」提關鍵在投票率

賴總統民調重挫 吳思瑤：成藍白救罷免攻擊目標

相關新聞

罷免區封關民調／雙北反對大罷免比例最高 綠營藍營誰危險？

726首波大罷免投票日，將決定24位藍委未來的政治路。14日封關民調顯示，不贊成大罷免仍是台灣的多數意見，尤其台北與新北這兩地最為明顯。但從趨勢來看，贊成大罷免的民意持續走升、罷免區的藍營選民投票意願

賴坤成包車挺「挺罷商家」遭控期約賄選 吳思瑤：祭品文

民進黨前立委賴坤成號召挺罷，發起萬人遊花東、食宿都會安排挺罷商家，引發國民黨立院黨團開記者會，質疑賴坤成行徑構成期約賄選...

助理遺孀批冷血霸凌 葉元之：我絕對不是慣老闆

已故的立法院法案助理方旭遺孀出面控訴立委葉元之對她丈夫言語羞辱、精神虐待，葉元之今早在板橋埔墘市場反罷拜票，他一改之前沉...

林右昌挺罷免 批傅崐萁「中共政治魁儡」、藍白「立法怪獸」

民進黨秘書長林右昌今早到桃園為罷免案催票，直批國民黨與民眾黨在立法院違法擴權，指藍委親中投共，更點名立院藍營黨團總召傅崐...

野百合聯盟挺大罷免 鄭麗文：對野百合三字最大侮辱

野百合學運世代聯盟今表態支持大罷免，國民黨立委吳宗憲批評，民進黨希望國會多數、五權集中，不正是當年野百合學運反對的獨裁嗎...

影／事成包車支持挺罷商家？藍營控賴坤成涉期約賄選

國民黨立院黨團今天由副書記長陳玉珍、翁曉玲舉行「綠營肥貓月領17萬搞惡罷 涉期約賄選檢調不敢查？」記者會，指控農業信用保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。