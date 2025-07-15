台南高分檢雲林辦罷免查察座談會 要求恪遵行政中立

台南高分檢昨天在雲林地檢署召開「114年第11屆立法委員罷免查察分區（雲林地區）座談會」，會中提到查察工作務必恪遵行政中立、落實程序正義，對於強制處分運用及發布新聞時機應更加審慎，各單位要完善橫向聯繫與督導，全力投入罷免查察工作。

為因應將於7月26日舉行「114年第11屆立法委員罷免投票」， 台南高分檢依據最高檢察署指示，昨天下午邀集雲林地區檢、警、調、廉、移等機關，假台灣雲林地方檢察署三樓會議室舉行罷免查察分區座談會，並由台南高分檢檢察長黃玉垣主持會議。

包括法務部政務次長徐錫祥、中選會委員許雅芬、最高檢檢察總長邢泰釗及高檢署檢察長張斗輝、法務部檢察司副司長簡美慧、雲林地檢署檢察長黃智勇、調查局廉政處長吳榮修、刑警局副局長蕭欽杰、移民署副署長謝文忠及廉政署副署長林炤宏等均出席參與。

黃玉垣先就雲林地區罷免情勢介紹與研析，強調將遵照法務部長鄭銘謙於最高檢本月7日罷免查察座談會，揭示「公平、公正、公開」的原則，確實辦理罷免查察工作；會中由黃智勇與雲林縣調查站、雲林縣警察局、政風處與移民署雲林專勤隊進行工作報告。

會中各單位分別就罷免案背景、查察工作執行現況與成效、所遭遇問題及因應策略提出說明，各機關均由首長親自報告，展現雲林地區罷免查察團隊對於查察工作的準備與重視。

會中提到，本次罷免情勢緊繃，查察工作務必恪遵行政中立、落實程序正義，對於強制處分運用及發布新聞時機應更加審慎，並提醒公益揭弊者保護法將於本月22日施行，受理相關案件時應注意相關規範與程序，避免遭有心人士濫用。

另指出，本次罷免投票雙方票數差距微小、情勢對立性高，且罷免成立至投票期間短，應謹慎防範收購或代管身分證、選舉賭盤、聚眾滋事、暴力衝突、錯假訊息、黑道幫派與境外勢力介入等情形影響投票，相關案件應妥速處理。

對於錯假訊息也應儘速通知下架，方能有效嚇阻、及早阻絕，以避免影響範圍擴大或類似案件一再發生。針對雲林地區有新住民人口比例高的特性，各機關應更加深入族群，加強法治教育與宣導，以免其不諳法令誤觸法網。