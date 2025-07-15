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賴總統民調下降死亡交叉 侯友宜明言：不能只跟罷團同行

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今出席三峽納涼季開跑活動。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今出席三峽納涼季開跑活動。記者劉懿萱／攝影

台灣民意基金會今日公布最新民調，賴清德總統施政滿意度42.9%，較上次調差相比下降5.8個百分點，再度死亡交叉。新北市長侯友宜說，賴總統應當全民的總統，不能只單獨跟罷免團體同行，傾聽民意解決人民痛苦、團結台灣，民調才會起死回升。

台灣民意基金會最新民調顯示，賴清德總統施政滿意度，有42.9%民眾贊同賴處理國家大事方式、44.5%民眾不贊同，與上次調查相比，滿意度下降5.8個百分點，不滿意度大於滿意度，再度出現「死亡交叉」。

侯友宜今受訪直指，賴總統要當為全民總統，就要跟人民一起同行，不能只單獨跟罷免團體同行，尤其要傾聽人民的聲音，全力以赴解決人民的痛苦、團結台灣，民調才會起死回生，讓全民總統能夠實至名歸。

罷免

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