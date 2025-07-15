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綠委吳沛憶等助講罷免賴士葆 遇反對民眾比「倒讚」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
立委罷免三階段投票在即，罷免團體「文山退葆」今天一早在古亭捷運站路口拉票，邀請民進黨立委、市議員一同宣講，他們高喊「大罷免 大成功」向往來人潮、車流宣傳拉票，請求民眾在7/26出門投票，罷免國民黨立委賴士葆，路上有不少民眾表態支持。記者許正宏／攝影
立委罷免三階段投票在即，罷免團體「文山退葆」今天一早在古亭捷運站路口拉票，邀請民進黨立委、市議員一同宣講，他們高喊「大罷免 大成功」向往來人潮、車流宣傳拉票，請求民眾在7/26出門投票，罷免國民黨立委賴士葆，路上有不少民眾表態支持。記者許正宏／攝影

726第一波大罷免投票進入倒數階段，身兼民進黨主席賴清德總統日前下令民進黨全體黨公職與公民同行，綠委吳沛憶等民代今與罷團一同站路口宣傳罷免藍委賴士葆，現場有人比讚，但也有反罷免民眾比「倒讚」，冷熱不一。

吳沛憶與議員簡舒培、王閔生、趙怡翔、劉耀仁等人與罷免賴士葆團體「文山退葆」團體，今天早上在捷運古亭站周邊路口宣傳罷免賴士葆，現場聲勢浩大，也有不好民眾騎車或走路經過比讚支持，但疑似今早太陽較大，現場有志工疑身體不適，活動進行到一半突然跌坐在地嚇壞眾人，所幸稍作休息後沒有大礙。

活動現場也一度發生插曲，活動開始前疑路口後方大樓管理人員出來關心，疑似不滿活動在大樓前，出來詢問警方「能不能請他們離開？」在得知有申請路權後，只能離開。還有民眾在活動進行到一半直接闖入中間比「倒讚」，主辦方以謝謝回應，未進一步發生衝突。

議員簡舒培說，這段時間公民團體彰顯憲法賦予人民權利推動罷免，文山、南中正過去被視為文教區，但卻遇到最多的暴力對待，在地立委賴士葆卻沒有任何譴責，台灣是民主國家不應意見不同就暴力對待，民進黨會與公民站在一起。

議員王閔生說，賴士葆過去30年對捷運環狀線沒有任何爭取、貢獻，現在大罷免，卻要蔣萬安幫忙說出捷運環狀線爭取250億，直言是「天大的笑話」。本來就是中央要負擔款項，由行政院核定補助款，呼籲大家出來投下投意票。

罷免團體「文山退葆」今天一早在古亭捷運站路口拉票，邀請民進黨立委與市議員一同宣講。記者許正宏／攝影
罷免團體「文山退葆」今天一早在古亭捷運站路口拉票，邀請民進黨立委與市議員一同宣講。記者許正宏／攝影
立委罷免三階段投票在即，罷免團體「文山退葆」今天一早在古亭捷運站路口拉票，邀請民進黨立委吳沛憶（左三）、市議員王閔生（左一）、簡舒培（左二）、劉耀仁（右三）、趙怡翔（右二）等人一同宣講，他們高喊「大罷免 大成功」向往來人潮、車流宣傳拉票，請求民眾在7/26出門投票，罷免國民黨立委賴士葆。記者許正宏／攝影
立委罷免三階段投票在即，罷免團體「文山退葆」今天一早在古亭捷運站路口拉票，邀請民進黨立委吳沛憶（左三）、市議員王閔生（左一）、簡舒培（左二）、劉耀仁（右三）、趙怡翔（右二）等人一同宣講，他們高喊「大罷免 大成功」向往來人潮、車流宣傳拉票，請求民眾在7/26出門投票，罷免國民黨立委賴士葆。記者許正宏／攝影
立委罷免三階段投票在即，罷免團體「文山退葆」今天一早在古亭捷運站路口拉票，邀請民進黨立委、市議員一同宣講，向往來人潮、車流宣傳拉票，一名志工不堪酷暑倒地成為現場小插曲。記者許正宏／攝影
立委罷免三階段投票在即，罷免團體「文山退葆」今天一早在古亭捷運站路口拉票，邀請民進黨立委、市議員一同宣講，向往來人潮、車流宣傳拉票，一名志工不堪酷暑倒地成為現場小插曲。記者許正宏／攝影

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