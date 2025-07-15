吳思瑤：蔣萬安人設翻轉 因北市5藍委「危中危」

首波罷免投票26日登場，台北市5席藍委被傳出在網路民調罷免排名前幾名。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今表示，蔣萬安這段時間為自己權力焦慮，全面出來護航，「為什麼蔣萬安人設大翻轉？為什麼國民黨高規格舉辦密集造勢活動？」因為這5席極可能在罷免行動摔下馬。

吳思瑤表示，這次公民朋友發起大罷免行動，當然各區都有，台北市5席立委都讓台北市從首善之區成為首惡之區，這5席國民黨台北市立委並沒展現立法院適任及專業，反而一再凸顯這5位首都立委本身問政荒誕、親中，且無視於國家紀律、違法亂紀，台北市當然動見觀瞻。

吳思瑤說，蔣萬安這段時間為了自己的權力焦慮，全面出來加持、護航這五位，連帶媒體報導，加上本身仇恨值、爭議性高，在全台灣罷免排行榜中，台北市這五席重中之重，也是大家關注焦點。

吳思瑤指出，為什麼蔣萬安這麼急？人設大翻轉？為什麼國民黨高規格在台北市辦密集造勢活動？都是因為這五席都是危機中的危機，因為本身爭議性、仇恨值都極可能在罷免行動摔下馬。

吳思瑤呼籲，台北市公民朋友，最後一哩路，台北市很艱難，長期以來藍大於綠政治結構，加上蔣萬安的行政不中立、全力護航，台北市公民罷團特別辛苦，最後一哩路會共同互挺到最後一分鐘，「台北加油，五席全罷。」