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民調顯示不同意票近五成 綠又打「抗中牌」提關鍵在投票率

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
立委罷免三階段投票在即，罷免團體「文山退葆」今天一早在古亭捷運站路口拉票，邀請民進黨立委與市議員一同宣講，請託民眾26日出門投票，罷免國民黨立委賴士葆。記者許正宏／攝影
立委罷免三階段投票在即，罷免團體「文山退葆」今天一早在古亭捷運站路口拉票，邀請民進黨立委與市議員一同宣講，請託民眾26日出門投票，罷免國民黨立委賴士葆。記者許正宏／攝影

726第一波大罷免投票進入倒數階段，根據最新民調顯示不同意罷免民調遠高於同意罷免，但加上投票率，綠營仍勝過藍營2.3個百分點。綠委吳沛憶與議員簡舒培、王閔生、趙怡翔、劉耀仁等人與罷免賴士葆團體站路口宣傳，吳直言，罷免最終就是看投票率，最後一刻仍會與公民團體站一起，將支持聲音轉換選票。

台灣民意基金會昨天公布大罷免封關前民調顯示，有三成七民眾會投同意罷免，四成八投不同意罷免；但加入投票率後，不同意罷免的投票率是六成五，同意票投票率九成，綠營勝過藍營2.3個百分點。國民黨議員鍾小平更在政論節目表示，台北市五席藍委除羅智強相對安全外，另外四個，「要活一起活，要死一起死」引起討論。

吳沛憶表示，支持罷免國民黨立委表態率是越來越高，站在街頭上也有很多民眾給予鼓勵與支持，罷免最重要的是投票率，台北市民對於民意代表監督、專業能力要求非常高，最後時間會全力與公民團體站在一起，希望將支持聲音，轉換成選票。

吳沛憶說，台北市長蔣萬安這段時間動用非常多行政資源，盼能保下台北市五席立委，但不管市長、民意代表哪個黨派都應該與市民站在一起，這次全國性罷免行動其中原因，要讓台灣更有競爭力來與世界互動。

吳沛憶說，立法院不可有親中立委，過去有傲人經濟成績、自主政治主權，但藍白立委，過去卻提出台灣版一帶一路、開放中國建商到台建設、台海定義成內海等對台灣主權傷害，「只有親中立委離開立院，台灣才能穩健發展。」

罷免 民調 抗中

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