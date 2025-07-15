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新竹雙罷！柯建銘率51戰隊新竹催票 預告周末有大活動

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘今率民進黨51戰隊立委走訪竹蓮市場掃街拜票。記者黃羿馨／攝影
民進黨立法院黨團總召柯建銘今率民進黨51戰隊立委走訪竹蓮市場掃街拜票。記者黃羿馨／攝影

新竹市雙罷攻防白熱化，民進黨立法院黨團總召柯建銘今率民進黨51戰隊立委走訪竹蓮市場掃街拜票，強調未來一周將展開密集拜訪宣傳，7月18日也有大場活動，非常有信心大罷免大成功。

柯建銘今早率51戰隊立委吳思瑤、陳培瑜、林楚茵、李坤城、王正旭、范雲等人至竹蓮市場掃街拜票，沿途向攤商與民眾握手請託，並發送宣傳小物，其中印有「726同意罷免」字樣的垃圾袋最受婆婆媽媽青睞，不僅吸睛也相當實用，吸引民眾踴躍索取，詢問度高。

「今天終於來到新竹，抱歉來晚了，因為我們知道，新竹隊最強！」吳思瑤表示，51戰隊在立法院公務閒暇之餘前進各個縣市與公民同行，立法院每一場戰役場外都有無數個隱形席次的台灣公民同行，當他們在作戰時，大家不讓他們孤單，因此51戰隊也不會讓所有的台灣人孤單。

「大罷免是要拯救國家。」柯建銘表示，今天很高興51戰隊及新竹隊回到竹蓮市場來拜訪，反應非常熱絡，非常有信心大罷免絕對大成功，未來當然都有密集性的活動，包括本周六（7月19日），罷團在228公園將有演講，接下來最後一周還有密集性的拜訪及宣傳。

柯建銘說，今天51戰隊、新竹隊在竹蓮市場要告訴新竹市民，藍白在國會毀憲亂政、賣台舔共、叛國，國家處於生死存亡的關鍵時刻，所以要大罷免護台、救民主。

新竹雙罷發言人林志潔表示，新竹有最辛苦的區域需要奮鬥，作為罷團非常幸運有堅強的51戰隊跟新竹隊作為後盾，如果沒有中央51戰隊的全力相挺，在地方沒有新竹隊議員全力支持，罷團沒有可能走到第一、第二階的成功。最後這十天要做的是集體的催票，請大家呼籲大家，每人拉3票。讓大罷免大成功，讓空轉的市政能夠得以恢復，讓新竹重開機。

民進黨立法院黨團總召柯建銘今率民進黨51戰隊立委走訪竹蓮市場掃街拜票。記者黃羿馨／攝影
民進黨立法院黨團總召柯建銘今率民進黨51戰隊立委走訪竹蓮市場掃街拜票。記者黃羿馨／攝影
民進黨立法院黨團總召柯建銘今率民進黨51戰隊立委走訪竹蓮市場掃街拜票。記者黃羿馨／攝影
民進黨立法院黨團總召柯建銘今率民進黨51戰隊立委走訪竹蓮市場掃街拜票。記者黃羿馨／攝影
柯建銘今早率51戰隊立委至竹蓮市場掃街拜票，沿途向攤商與民眾握手請託，並發送宣傳小物，其中印有「726同意罷免」字樣的垃圾袋最受婆婆媽媽青睞。記者黃羿馨／攝影
柯建銘今早率51戰隊立委至竹蓮市場掃街拜票，沿途向攤商與民眾握手請託，並發送宣傳小物，其中印有「726同意罷免」字樣的垃圾袋最受婆婆媽媽青睞。記者黃羿馨／攝影
民進黨立法院黨團總召柯建銘今率民進黨51戰隊立委走訪竹蓮市場掃街拜票，強調未來一周將展開密集拜訪宣傳。記者黃羿馨／攝影
民進黨立法院黨團總召柯建銘今率民進黨51戰隊立委走訪竹蓮市場掃街拜票，強調未來一周將展開密集拜訪宣傳。記者黃羿馨／攝影

罷免 柯建銘 新竹

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