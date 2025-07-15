綠議員質疑黃金周動員發500元 新北黨部主委：絕無能力也無意願

國民黨19日下午在新北板橋第一運動場辦黃金周大型造勢，黨主席朱立倫等人出席助陣。有綠營質疑，這場活動疑似發給走路工500元來動員，國民黨新北市黨部主委黃志雄說，此事完全子虛烏有，純屬惡意抹黑與政治操作，國民黨在財務拮据情況下，絕無能力也無意願從事金錢動員。

民進黨新北議員李宇翔說，國民黨為了讓7月19日造勢場合看起來「人山人海」，自上周開始，竟轉向宮廟、陣頭系統進行動員。為了提高參與率，陳情人提供對話紀錄證明，對方不但明確交代集合時間與地點，答應每人結束就能領取現金500元。

李宇翔酸「熟悉的國民黨又出現了，果然不賄選就不會選」，呼籲檢調單位全面徹查，此類動員是否涉及違法賄選，務必杜絕這種惡質選舉歪風。

對此，黃志雄回應，李宇翔無端指控國民黨發放500元動員費，完全子虛烏有，純屬惡意抹黑與政治操作，要譴責毫無根據的指控，請民進黨停止抹黑造謠行為，別看到民意轉向支持「不同意罷免」，便以虛構言論混淆視聽，企圖打擊反惡罷行動的正當性。

黃志雄說，7月19日的活動是一場凝聚民意、反對惡意罷免與綠色恐怖、堅守民主價值與國會秩序的重要行動。