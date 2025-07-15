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野百合學運世代聯盟：支持大罷免

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
野百合學運世代聯盟表示，支持大罷免。圖／聯合報系資料照片
野百合學運世代聯盟表示，支持大罷免。圖／聯合報系資料照片

野百合學運世代聯盟今天發出聲明表示，35年前，他們曾以學生之名匯集社會各界的力量，讓台灣的經濟實力搭配民主轉型躍上國際；如今，他們雖已不再年輕，但當國民黨再次透過國會試圖弱化台灣的民主，聯合民眾黨以多數暴力破壞憲政體制，毫不掩飾地扮演中共勢力在台代理人的角色，此刻正是再次站出來的時候，支持大罷免

野百合學運世代聯盟指出，堅定支持公民團體發起的大罷免運動，不僅因為也是公民社會的一份子，更因為大罷免是台灣人民面對國會擴權、黑箱操作與親中勢力滲透下，展現制度修復力與民主免疫力的公民自救行動，象徵這個世代所相信的價值，當代議政治偏離人民所託，人民有權力且也能透過制度，收回賦予代議士的權力與頭銜。

野百合學運世代聯盟表示，基於7大理由支持大罷免行動，一、這是制衡失控國會的憲政自救行動；二、這是防堵中國滲透的重要防線；三、這是遏止烏克蘭式悲劇的關鍵時刻；四、這是對國際社會展示保衛意志的關鍵時刻；五、這是一場一舉多得的民主防衛戰；六、台灣人現在的機會成本，比以色列低太多；七、這是世代交棒與價值重申的重要時刻。

野百合學運世代聯盟呼籲，所有台灣公民請在7月26日回到家鄉踴躍參與投票，用手中的一票守護台灣，各界民間團體、專業人士、民主前輩們也請一同發聲，讓罷免行動成為全民運動。1990年那個春天，來自四面八方的學子群聚廣場對抗黨國巨獸，推動時代的改變；今天他們更加堅信，只要公民願意站出來，民主就不會沉淪。

罷免

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