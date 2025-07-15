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南投綠議員陳玉鈴剛挺過罷免 首戰花蓮罷傅崐萁 藍反轟製造仇恨

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
民進黨南投縣議員、縣黨部主委陳玉鈴（右三）剛挺過罷免案，今天與民進黨DPP主委聯誼會到花蓮吉安鄉站路口，宣講助陣罷免國民黨立委傅崐萁。記者王思慧／攝影
民進黨南投縣議員、縣黨部主委陳玉鈴（右三）剛挺過罷免案，今天與民進黨DPP主委聯誼會到花蓮吉安鄉站路口，宣講助陣罷免國民黨立委傅崐萁。記者王思慧／攝影

民進黨南投縣議員陳玉鈴剛挺過罷免案，今早到花蓮站路口宣講助陣罷免國民黨立委傅崐萁，還拿國旗唱國歌。陳玉鈴表示，傅崐萁並不愛這一面國旗，現在公民團體跟民進黨守護這面國旗，就是在守護中華民國、守護台灣。藍營反批，歡迎來觀光，但拒絕政治消費中華民國，製造仇恨。

國民黨花蓮縣議會黨團發言人吳建志說，綠營一直在花蓮製造仇恨，拒絕政治消費中華民國，更要正告民進黨，國旗不是政治鬥爭的遮羞布，拒絕罷免鬥爭，捍衛民主正義，守護中華民國的發展未來。

民進黨DPP主委聯誼會長楊富鈞、南投縣黨部主委陳玉鈴、宜蘭縣黨部主委邱嘉進、苗栗縣黨部主委陳詩弦、澎湖縣黨部主委顏家康等人今天到花蓮。一早與吉安鄉民代表蘇文將站路口宣講，接著到花蓮果菜市場拜票，也到吉安聖南宮參香祈福，最後拜訪罷團「微光花蓮」，傍晚在吉安掃街。

針對剛挺過罷免案，陳玉鈴說，每一位肯為台灣付出與守護，只要是男生就是男戰神，女生就是女戰神，都是為命運多舛的小島、美麗的寶島而戰，同島一命，這是2300萬人共同的土地，所以每一個人都是戰神。

陳玉鈴坦言，來花蓮的次數不多，到東部的交通對於南投來講不方便，為什麼首站到吉安鄉，是因為這裡是非常重要的點，吉安鄉鄉親如果真的站出來，「我們贏了，花蓮就會贏」，是戰勝與制勝的關鍵，大家都來相挺愛台灣。

陳玉鈴說，花蓮這一戰是台灣的首戰，中共的代言人就是傅崐萁，傅繼續在花蓮會危害台灣，他已在花蓮待了幾十年，相信花蓮人值得更好的生活，值得更進步；所以一定要罷掉「中共頭子、漢奸走狗」傅崐萁，讓台灣更進步、更民主、更安全、更自由，花蓮的風景更美麗。

民進黨南投縣議員陳玉鈴（右一）剛挺過罷免案，今早到花蓮站路口宣講助陣罷免國民黨立委傅崐萁，更高唱國旗歌。記者王思慧／攝影
民進黨南投縣議員陳玉鈴（右一）剛挺過罷免案，今早到花蓮站路口宣講助陣罷免國民黨立委傅崐萁，更高唱國旗歌。記者王思慧／攝影

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