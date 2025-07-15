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封關前揭曉！大罷免案立委聲量榜 好感度洗牌？

DailyView網路溫度計／ 網路溫度計 DailyView
24位國民黨立委與遭停職的新竹市長高虹安罷免案將在7月26日投票。圖為藍營呼籲支持者踴躍投票，指罷免勝負關鍵在投票率，強調「對賴清德投下不同意票」。 聯合報系記者林俊良／攝影
24位國民黨立委與遭停職的新竹市長高虹安罷免案將在7月26日投票。圖為藍營呼籲支持者踴躍投票，指罷免勝負關鍵在投票率，強調「對賴清德投下不同意票」。 聯合報系記者林俊良／攝影

遭罷免立委整體好感度上升

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，盤點近一週（2025/7/7～2025/7/13）遭罷免立委聲量的十大排行榜，多位上榜立委與上週榜單相同，且不少人好感度上升。對此，台灣師範大學政研所教授曲兆祥分析，這些名列前茅的立委之所以聲量居高不下，主要有兩項共通原因：一是遭民進黨列為重點罷免對象，二是積極動員支持者表態、投票，進一步推升其聲量。而中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛指出，很多人認為罷團能量削弱，加上颱風、關稅打亂節奏，罷免團體彈性疲乏，遭罷免立委的負面聲量減少，以及國民黨這兩週動員有成效，所以好感度上升。

No.10 羅廷瑋｜好感度0.16

翻攝FB／羅廷瑋

台中市第六選區立委羅廷瑋好感度最低，曲兆祥分析，羅廷瑋年輕，政治生命還很長，做過里長跟議員，地方經營扎實，相較另外兩位台中年輕立委，對民進黨更具威脅性，以棒球術語來說，二壘前封殺掉對民進黨來說得分壓力較小，因此羅廷瑋遭綠營鎖定罷免，導致好感度最低。

羅廷瑋的聲量高點出現在11日，同意罷免大車隊當日從台中市北屯區的水景福隆宮出發，數百輛機車跟隨立委王義川的車隊，騎經台中市第四、五、六選區，呼籲民眾7月26日投下同意罷免票，引起支持、反對罷免的網友討論，「加油！罷團辛苦了」、「都是一群輸不起的惡罷之徒」。

No.9 賴士葆｜好感度0.20

台北市第八選區立委賴士葆聲本週好感度較上一週增加0.01，聲量高點出現在12日，罷免案進入最後衝刺階段，台北市5位遭罷免的國民黨立委推出反罷免宣傳影片，台北市長蔣萬安臉書發文分享該影片，並標記賴士葆等立委的臉書專頁，獲得超過1.2萬人按讚、1,450多位網友留言，有人表示，「影片拍得有質感，意境也很好」、「他們都是相當優秀認真問政的立委，肯定要支持他們」；但也有人認為，「大罷免就是對啦！台灣都快被這些立委搞亂了」。

No.8 鄭正鈐｜好感度0.22

新竹市選區立委鄭正鈐進榜原因都跟爭議事件有關，上次聲量高點來自於涉嫌動員外籍移工參與政治活動，本週聲量高點出現在8日，他疑似欠千萬不還挨告，法院日前開庭審理時，鄭正鈐否認欠債，其律師王耀星要求「不公開審理」，但因為鄭正鈐支持法庭直播的法案，因此審判長當場質疑，「不是要法庭直播嗎？」引起網友討論，「打臉迴力標總是又快又準」、「我要直播，還要有表情特寫」。

【網路溫度計DailyView】提醒您
◎未經判決確定，應推定為無罪。

No.7 羅智強｜好感度0.38

這次榜單的網路好感度，台北市第六選區立委羅智強排第一，較上週大幅增加0.18，王智盛觀察，羅智強採取軟硬並進策略，一方面展現強硬立場，另一方面放下身段，每天清晨親自前往大安森林公園拜票，爭取選民認同。此舉讓不少選民感受到他的誠意與接地氣，藍營支持者出現歸隊跡象。從最新民調來看，羅智強已逐漸脫離選情危險區，但仍不能輕忽。

羅智強7日達到聲量最高峰，他爆料自己收到死亡威脅，報警後過了兩個禮拜仍沒抓到人，但有網友發（京華城案）檢察官的照片，不到一天就押起來，他批評賴清德政府漠視民意，只關心罷免行動，引發網友熱烈討論，「很誇張，現在雙標成這樣」、「726罷免救台灣」。羅智強9日表示，恐嚇事件在媒體上揭露後，警方說已抓到人並羈押了。

No.6 牛煦庭｜好感度0.19

桃園市第一選區立委牛煦庭本週好感度較上一週增加0.03，聲量最高點出現在8日，民進黨創黨元老許國泰7日為牛煦庭反罷免造勢活動站台助講，他呼籲民眾用選票教訓民進黨；立法院長韓國瑜也到場力挺，他指出，牛煦庭是立法院冉冉升起的明星，要罷免這麼優秀的立委沒有天理，「牛煦庭在立法院代表龜山蘆竹大園地區，認真努力、勇敢發言，為國家、為桃園、為選民，也是大家的福氣」。此外，8日多位桃園立委發文表示，「守住正義！守住桃園！守住台灣！一起捍衛中華民國，不能沉默，桃園朋友們站出來，726投不同意」，有網友留言，「投下不同意，桃園更美麗」；但也有人表示，「大罷免！大成功！」

No.5 葉元之｜好感度0.23

新北市第七選區立委葉元之本週好感度較上一週增加0.05，聲量最高峰出現在13日，針對民進黨新北黨部主委、立委蘇巧慧日前到葉元之選區宣傳罷免，葉元之質疑，蘇巧慧質詢才37次，不到自己117次的三分之一，前一陣子她還翹班到國外宣傳罷免，不來立法院開會，「蘇巧慧才是應該要被罷免，卻一天到晚要罷免別人，很可笑」。網友表示，「台灣真的陷入，劣幣驅逐良幣的困境」、「元之委員加油」；但也有人認為，「罷免要同意，掃共護台灣」、「大罷免大成功」。

No.4 李彥秀｜好感度0.25

台北市第四選區立委李彥秀聲量高點出現在13日，她在明湖國中舉辦「反惡霸 挺優秀 港湖團結誓師大會」，並邀請到立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕等人到場聲援；韓國瑜表示，南港內湖鄉親2、30年來住在這裡一定都知道，南港、內湖可說是脫胎換骨，所有南港、內湖重大建設，都有李彥秀的影子跟心血。李彥秀指出，台灣不能只有一種聲音，更不能只有一種顏色，「守護台灣多元包容價值，我們只能勇敢的繼續前行」。網友正面評價多認為反罷免是捍衛民主機制；但也有大量負面聲浪，質疑李彥秀在校園舉辦造勢活動違反政治中立。

No.3 王鴻薇｜好感度0.31

台北市第三選區立委王鴻薇本週好感度較上一週增加0.08，聲量高點出現在11日。王鴻薇一直積極主張「還稅於民」政策，因此在立法院三讀通過「普發現金一萬元」特別條例後，引發大批網友討論。支持者指出，王鴻薇堅持財政紀律、替民眾爭取實質利益，展現問政魄力，因為王鴻薇剛於10日過生日，社群上有人以「生日願望成真」、「大撒幣也要撒給人民」等語言表達肯定。然而，反對聲浪也不小，部分網友質疑普發現金是短視近利的政策，甚至有人批評這是「買票」行為，對財政紀律造成傷害。

No.2 徐巧芯｜好感度0.28

台北市第七選區立委徐巧芯本週好感度較上一週增加0.07，聲量最高峰出現在13日，罷免案進入倒數階段，台北市長蔣萬安幫徐巧芯站台，他表示，「我們不能讓勇士孤軍奮戰，不能讓戰士孤立無援，松山信義需要徐巧芯，所有反對勢力需要徐巧芯，蔣萬安需要徐巧芯，中華民國需要徐巧芯」，徐巧芯聽完爆哭，台下則是加油聲不斷。網友表示，「不哭！松信的鄉親們都是您的後盾」、「巧芯不哭不哭，勝利總是會站到正義的一方」；但也有人說，「大罷免大成功」、「鱷魚的眼淚」。

No.1 傅崐萁｜好感度0.22

花蓮選區立委傅崐萁聲量最高點出現在11日，因為國民黨推動「普發現金一萬元」及「刪除台電補助預算」，傅崐萁作為藍營主導者成為輿論焦點。支持傅崐萁的網友認為，普發現金能直接幫助災民與基層，肯定國民黨「把錢還給人民」的主張，並認為藍營展現出對地方的實質照顧；但反對聲浪則質疑普發現金是短視近利的買票行為，批評藍白聯手刪除台電補助將影響國家基礎建設與長遠發展，甚至有網友直指這是「亂撒幣、債留子孫」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2025年7月7日至2025年7月13日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

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