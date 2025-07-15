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台中罷免案監票人員 回戶籍地投票惹議

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
民進黨多名市議員指中五選區（北屯、北區）多名民進黨推薦罷免案投開票監察員，未接獲任何講習通知，且要回戶籍地投票，等同剝奪監票員的投票權。記者余采瀅／攝影
民進黨多名市議員指中五選區（北屯、北區）多名民進黨推薦罷免案投開票監察員，未接獲任何講習通知，且要回戶籍地投票，等同剝奪監票員的投票權。記者余采瀅／攝影

7月26日罷免第一波投票，台中市民進黨團昨指控，民進黨推薦的第五選區投開票所監察員未獲講習通知；中四、五、六選區監察員竟需返回戶籍地才能投票，質疑市選委會刻意阻撓監票及投票權，痛批市府行政不中立。選委會表示，因颱風影響，均作補救。

議員曾朝榮、謝家宜指出，中五選區原定的假日講習僅安排在7月12日，若錯過就只能參加7月16日的平日場，導致許多志工因上班無法參加，卻又未收到通知改期的資訊，質疑選委會「技術性排除」非國民黨推薦的監票人員。

議員江肇國說，過往監票人員可於其所服務的投開票所投票，但這次卻被要求回戶籍地投票，等同在制度上剝奪投票權，選委會以「作業不及」為由未造冊工作地投票名單，根本技術杯葛。他批評「這不是行政干預，什麼才是」

民進黨團總召王立任強調，昨天南投的罷免投票流程順利，台中不應以「經驗不足」推諉，他痛批：「行政機關應維持中立，別讓人懷疑是在干預第一波罷免案。」他並呼籲盧秀燕市長停止政治操作，讓選務回歸公平、公正原則。

對此，中市選委會回應，依中選會公告，罷免案選舉人名冊須於7月6日前完成造冊，監察員名冊因7日颱風假影響，延至8日送交，來不及納入工作地投票造冊，監察員仍可在當日返回戶籍地投票，並未喪失投票權。

至於講習通知，中市選委會表示，中四、五、六選區的監察員講習通知已在昨日前寄出，若無法參加指定場次，可告知區公所，安排跨區參加其他場次。

北屯區長陳宗祈補充，區內共有199個投櫃、2090名工作人員，確實因時程緊迫，原定7月12日及16日辦理3場講習，改在7月20日增辦假日場，補足需求。

罷免

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