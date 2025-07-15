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大罷免憲政災難？大法官被提名人陳慈陽：總統身分不宜

聯合報／ 記者鄭媁林銘翰李成蔭／台北報導

立法院昨天審查大法官，被提名人陳慈陽與詹鎮榮都表示認同死刑。國民黨立委柯志恩引陳慈陽曾說「美國總統叫國會議長下台是憲政災難」，問他：藉由大罷免改變國會結構換掉立法院長，是否為憲政災難？陳慈陽表示，若以總統身分的確是不適宜，但以個人身分的話有其言論自由。

柯志恩質疑：「賴清德是總統啊，怎麼會是以個人身分發言？」他透過宣講改變國會結構換掉立法院長，這就是陳慈陽過去主張的憲政災難。

柯志恩說，陳慈陽被提名為考試委員答詢時說過「美國總統叫國會議長下台是憲政災難」，如今賴總統宣講時表示「透過選舉打掉雜質」、在民進黨全代會表示「公民自主發起大罷免，民進黨必須與公民同行」，意義上如同主張改變立院席次結構、罷免立法院長，如此是否為憲政災難？陳慈陽說，憲法是政治素材，不能迴避，釋憲過程中若遇到政治力時，就應該指出界限所在。

針對廢死議題，民眾黨立委林國成詢問陳慈陽曾認死刑為侵犯生命的行為，如今看法？陳慈陽改口：「我可以理解、也認可死刑存在，而且感同身受」。大法官被提名人詹鎮榮則表示，他個人不支持廢死。

陳慈陽過去跟民進黨關係密切，昨天也引來多位在野立委質疑，柯志恩詢問時指出，陳慈陽政治立場鮮明。陳慈陽昨天坦言，妻子郭麗珍為現任民進黨仲裁委員，不過夫妻共營婚姻生活，無關乎個人職業發展選擇，而自己擔任公職也從未兼任政黨職務。

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