大罷免現場直擊／我雜質啦！水果攤老闆的硬氣

有一種態度，是民調測不準的。有一種民情，是台北看不清的。有一種選民，是政客抓不牢的。

酷暑熱氣逼人，早上八點，台北熱島效應已經發威，賣水果的老闆，年紀還沒「奔四」，留著俐落的平頭，光著上半身，深色短褲，右手臂到整個背面是一大塊的刺青圖騰，就像是移動的視覺藝術，很難不多看一眼。

三坪大的攤舖，鳳梨、荔枝、葡萄、火龍果擺放有序，賣相甚好，老闆親切招呼客人。「Ｘ，我是雜質啦！」老闆和隔壁攤販相視而笑。台北市長蔣萬安、立委李彥秀離他的舖還有十來公尺遠，所有到場的媒體都擠在那裡，為避開人潮我提前走出來，停在老闆的水果攤，正好聽到他在講「髒話」，一句沒引起多數媒體注意的話。

幾分鐘後，被人群包圍的蔣萬安和李彥秀走到老闆攤位，老闆用認真眼睛看著蔣和李說，「要堅強一點啦！」蔣萬安和李彥秀一直說「謝謝」。

台東 四個四分之一的祕密…

在金針山務農一輩子的理事長對著記者說，「有空來台東，記得來我這裡坐坐，我泡茶給大記者喝」，農夫身上流露跟土地共生一輩子才有的土香和質樸，用現代版桃花源形容他的田有幾分貼切。

年約半百，身體健朗如牛，「我知道你們從台北來是來工作的，林記者，我告訴你，台東有四個四分之一：閩客外原各占四分之一，台東是全台族群最融合的地方，用台北的眼睛看台東會差之千里。」

「我是綠的，因為我有跳下來參與連署罷免，所以真相我比誰都清楚」，喜歡被叫「莊主」的他外表完全看不出已經七十了。「你們台北人不是很愛講什麼中間選民嘛，中間選民最多的就在台東」，這裡，藍的綠的橘的都做過縣長立委。

從來沒有一個執政黨，對最新民意的立委，上任不到一年就要罷免，而且是滿門抄斬式的大罷免。

冷漠 就是默許當權者反民主

馬丁尼莫是德國神職人員，他最著名的話是：「起初他們追捕共產黨人，我沒有說話，因為我不是共產黨人。接著他們追捕猶太人，我沒有說話，因為我不是猶太人。然後他們追捕工會成員，我沒有說話，因為我不是工會成員。再來他們追捕天主教徒，我沒有說話，因為我是新教徒。最後他們來抓我，卻沒有人替我說話。」

人民的冷漠、順從和沉默，反而是對自由正義民主的傷害需要，冷漠就是一種對當權者恣意妄為反民主的默許。

人民的冷漠或不作為，會讓惡勢力得逞。極權政權的崛起，往往不只是因為領袖的野心，是因為多數人選擇不作聲、不抵抗。

這次大罷免，台灣需要千千萬萬個那位賣水果老闆的硬氣，沉默非金，無論反罷或同罷，沒有比七二六國家更需要你的保護。