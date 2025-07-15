抗衡綠大罷免政治追殺 藍白合浪潮從國會蔓延全國

台中素來有「搖罷州」稱號，歷屆選舉顯示，台中也是「中間選民」最多的一都。「台中三子」藍委黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋，已在選區內掛出「盧黃合體」反罷免看板，台中市長盧秀燕與民眾黨主席黃國昌同框。

「先經濟後政治」，盧秀燕說，藍白在這次大罷免能合是中間選民聲音使然，人民看不慣執政黨無差別式大罷免，「藍白合」是順應民意抗衡民進黨政治追殺的決心。

丹娜絲颱風來襲的前夕，台北高溫三十八度，市府廣場的午后有場七二六反惡罷的造勢場。黃國昌帶著民眾黨市議員來到這場子，他們站上舞台，立即獲得如雷掌聲，廣場上一片白茫茫白色帽子民眾對黃國昌的演說多次打斷熱烈鼓掌。

黃國昌不高談細節，他講的是大概念、大方向，「（主席）柯文哲唯一做錯的事，就是得罪了賴清德總統」，如果我們在這一次大罷免海嘯讓「賴柯（柯建銘）連手成功，那麼我們的國家會倒退變成一黨專制、一黨獨裁。」

黃國昌十分鐘演說，一方面向群眾保證民眾黨會跟國民黨合作，更重要的是，他向白色支持者射出穿雲箭，雖然大罷免沒有民眾黨立委，但他帶領白色力量要站在第一線。

民眾黨立委林國成、張啓楷一早就搭火車趕來花蓮為立委傅崐萁站台助講助陣。林國成說「非合不可」，如果七二六讓「老柯（柯建銘）得逞，他不敢想像民進黨還有什麼事做不出來。」立委洪孟楷則引用《讓子彈飛一下》經典台詞說「槍在手跟我走」。

藍白錯失合作良機，去年大選才讓賴清德以四成選票坐收漁利。藍白都想合作，但如何做沒有方法，有很大的原因是兩黨互信基礎仍不是堅如磐石。

然而，七二六大罷免，從台中的「盧黃同框」、新竹的「雙安合體」到後山花蓮的「藍白同台」，信任疊加信任，民進黨將藍白送作堆，恐怕是賴清德與柯建銘始料未及。