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民進黨護國大遶境 蔣萬安：笑不出來的笑話

聯合報／ 記者林麗玉王駿杰郭政芬李成蔭林銘翰／連線報導

颱風重創南部，災區迄今待救援，民進黨共同策畫的「護國大遶境」本周前進雙北。台北市長蔣萬安昨重砲回擊，這場護國遶境已成為「笑不出來的笑話」，呼籲中央全力救災，不要再搞大罷免或去教訓災民。民眾黨主席黃國昌喊話賴總統，「你感受到人民的痛苦了嗎？什麼時候才打算做點實事？」

蔣萬安表示，丹娜絲颱風已過境一周，南部鄉親還在受苦，近萬人家裡還沒有電，家園持續泡水，看了令人心痛；北市府支援嘉義、台南救災，愛這片土地要付諸行動，呼籲中央官員全力救災，別再搞大罷免，不是去教訓災民，不要再對立、內耗。許多應投入救災的民進黨政治人物還在搞大罷免，台灣人民還在受苦，民進黨辦護國大遶境，已經成為笑不出來的笑話。對於綠營質疑雙北藍營周末都在反罷免造勢，蔣萬安說，市政上全力以赴，對南部發生災情，台北、台中市第一時間就派出團隊，馳援協助救災。

民眾黨立院黨團昨考察新竹棒球場，黃國昌說，台中市長盧秀燕苦口婆心勸賴總統，要做到救災等四件事，賴總統一件事都沒有做；民進黨所發動的大惡罷，真正的成本是撕裂社會，創造仇恨與衝突，導致整個國政停擺，這是台灣社會所付出最巨大的成本。

國民黨立委柯志恩也說，勘災政治學應該要有同理心，怎麼會去跟災民爭辯？既然災難已經發生，政府就要能立即解決問題，如今沒水沒電無法馬上解決，起碼要能讓災民保持對外聯絡；總統府不說明怎麼解決問題，反倒批評媒體斷章取義，完全沒回應到居民訴求。

罷免

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