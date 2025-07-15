台東、台北怒吼！反惡罷聲音 隨支持者浮出水面

七月第一周歐洲模式氣候模擬顯示，菲律賓東方海面有「熱帶擾動」醞釀，台灣進入天氣擾動的旺季。除了天氣擾動，二○二五年七月，還有一股大罷免的政治擾動在中央山脈東西兩側翻天覆地。

七月一日花蓮晴空朗朗，市中心體育館數千人騷動，大地震後的台灣後花園很久沒這麼熱鬧。諷刺的是，它的熱鬧是因罷免潮而起。

「來，高舉你們的手跟我念五個字：不同意罷免」，舞台下的花蓮人動作一致，高亢宏亮的聲音劃過體育館屋頂。

「執政者踐踏花蓮人」

體育館內國旗飛揚，支持者跟著立委傅崐萁一字一字的嘶吼「不同意」，「欺負花蓮人、執政者踐踏花蓮人」。

花蓮氣氛詭譎，傅崐萁團隊一早還在中正體育場趕工布置造勢會場，鄰近五十公尺的國民黨花蓮縣黨部清晨七時多遭搜索；同一天，台北市前副市長彭振聲老婆當天傳出墜樓噩耗。

司法追殺意外促成「小草挺藍」，民眾黨立委張啟楷在台上呼籲民眾，用選票教訓賴清德；館長陳之漢力挺「傅大哥」，拜託大家搶救民眾黨前主席柯文哲。

體育場外幾輛罷團宣傳車抗議，一輛車頂上掛著小草，有人高舉不同意罷免海報互別苗頭，場內場外「藍白合」，力阻罷團大軍。

台東知名金針花半山腰微風吹拂，大武溪蜿蜒如畫，溪水一路向東流入婆娑太平洋，綠島清晰可見。立委黃建賓跟十位農民坐在一條長桌傾聽農民陳情，「如果我不在立法院，就是在家鄉台東的路上」，黃建賓不喊悲情牌、搶救牌，他只打服務牌。

「黑白來啦！」人稱「莊主」的他有十二公頃釋迦園，農舍離「卑南之光」歌后張惠妹「阿妹」不遠，種田人最接地氣。

「我跟你打賭，這次大罷免若過，算我輸，送你兩顆釋迦。」賭這麼小？「林記者，釋迦是我安身立命的無價之寶。」莊主一臉正經說，「因為我知道連署罷免的內幕。」話剛說完，莊主又換回快樂農夫的表情，「哈哈，我只能說到這裡。」

台十一線黃建賓「反風電護台東」巨型看板矗立，向往返台東市太麻鄉的鄉親招呼，打「在地聲音牌」沖淡大罷免的政治味。

「支持者漸漸回流了」

飛機緩緩降低高度準備著陸松山機場，桃園、新北、台北的夜景仿如黑夜中最耀眼的明珠。

台北市信義區西村拾憶站啟動，現場架了十幾台攝影機，兩位外籍看護推著輪椅帶長輩到現場，「台北三姝」之一立委徐巧芯人到現場逐一跟群眾握手問安。

「熱起來了！」被綠營評估被罷機會很大的徐巧芯邊握手邊說，前陣子有冷一點，但七二六投票日出來後，支持者漸漸回流。

內湖七三七傳統市場一早擠滿人，「三姝之二」李彥秀也起個大早，多年的基層扎實經營，未見如影隨形的罷團，只有一、兩人隔老遠碎碎念「罷免顧台灣」，市場沒人附和，只好悻悻然離開。

「反罷免的聲音浮出水面了」，四分之一門檻已經不是重點，關鍵是要催出七成藍軍的人出來，賴總統的「雜質說」劍鞘一出，李彥秀看到年輕人有站出來。

被綠營評估最危險的「三姝」立委王鴻薇，頂著卅六度的高溫到長春市場，民眾爭相喊加油，民眾的心是熱的，但她不敢鬆懈。

「民眾沒老柯想像蠢」

這不是罷免，這是總統帶頭對國會議員的霸凌。「too over」了。

還有一位比台北三姝更不敢懈怠的人，台北市長蔣萬安。「一個都不能少」，蔣萬安陪同立委掃街，握手、自拍、合影樣樣來，他懇託選民出來投下反對罷免票。為了這仗，蔣萬安撕掉溫良恭儉讓標籤，火力全開轟執政黨是詐騙集團。一場罷免，卻讓蔣萬安與台北三姝建立情比金堅的命運共同體。

北北桃基緊密生活圈，也是七二六大罷免「超級戰區」。立委洪孟楷將全國第一高票的桂冠拋諸腦後，從竹圍、淡水舊市區都看到他早晚向路人鞠躬作挹，「我們還要催更多的選民出來」。「台中三子」立委羅廷瑋說，走動是最直接的民調，他已走了超過兩百場，這是一堂史無前例的公民課。

「林記者，有一把尺是台北人看不準的。裁決輸贏的那把尺在我們的手上。」務農超過半世紀的人搖扇喝茶的說。