大罷免現場直擊／全台心聲…國家怎分裂成這樣

聯合報巡迴採訪團隊從東台灣出發，一路跨越中央山脈到中台灣的大肚溪流域，貫穿大半個台灣的共同聲音就是，「國家怎麼變這樣？」台北市前副市長彭振聲妻子墜樓的錐心之痛，喊出許多人的心聲，只是在野黨質疑民進黨獨裁、執政黨反控藍白奪權，朝野互不信賴，空前分裂正是台灣社會的現在進行式，埋下二○二六、二○二八未爆彈。

手機叮咚 民意如風速傳播

七月的第一個超級周末，午間電視新聞正播著藍綠天王廝殺對決、鼙鼓雷鳴。立法院附近理髮店的阿珠姨抽空時抬頭瞄了一眼，電視新聞變成用聽的，手機同時叮咚叮咚響個不停，才是真正的民意；阿珠姨是藍營婆婆媽媽的意見領袖，過去口耳相傳，現在人機一體，社群軟體放送消息，速度又快、殺傷力又強。

手機裡不約而同轉傳來彭振聲妻子墜樓、台中一家五口詐騙命案的新聞，阿珠姨說，「老百姓真是太可憐了，不知道政府在幹什麼？」

民進黨過去常說「顧佛祖也要顧腹肚」，如今關稅帶動通膨，人民顧腹肚都沒時間，對政治愈來愈冷漠。司法追殺、側翼攻擊造成寒蟬效應，各家親綠政論節目每晚「罷藍」，黨政媒一體化早已不是新聞。國民黨立委羅廷瑋說，看到詐騙命案、彭振聲哭訴，他常在想，「這不是我認識的台灣」。

去年大選後，朝小野大，立院民進黨團總召柯建銘就揚言大罷免；一位新生代藍委說，「我真的很害怕媒體訪問，我不知道對手會如何扭曲」；還有一位政論節目常客，最近乾脆神隱，完全拒訪。

誰最危險 藍支持者也知道

罷免戰卅一比零，仇恨值盡在國民黨立委身上，問題是罷免戰沒有特定對手，罷團卻又如影隨形，綠營箭靶鎖定「台北三姝」王鴻薇、徐巧芯、李彥秀，王鴻薇一早受訪就被民眾嗆聲「大罷免、大成功」，她也不甘示弱回嗆「大罷免、大失敗」；受到新聞影響，藍營支持者也會說，「那個比中指的最危險」。

都會區選戰深受空戰影響，任何新聞事件都可能牽動選情。王鴻薇說，國民黨台北市黨部前主委黃呂錦茹被羈押催化婦女票、司法不公衝擊中間選民、「萬老師」獵巫和綠委親中也會影響年輕人觀感。

台中市長盧秀燕說，距離投票還有一段時間，藍營支持度逐漸上升，代表支持者有回流，這是好趨勢。

藍營大咖盧秀燕、韓國瑜、蔣萬安、朱立倫等人逢藍必講「一定要站出來投票」，七二六前每一周都是造勢周，催票將進入割喉戰。

花東農民談到彭振聲案最有共鳴，東廠、綠衛兵罵個不停；農民下山投票來回至少卅分鐘車程，阿公、阿嬤不忘ＬＩＮＥ彼此，當天要相揪搭車去投反對票。

民主國家中，投票是最真實的民意，但是罷免只用少數選票就可以廢掉多數人選出的立委，國家變這樣，這就是賴清德總統期待「更大的民主」嗎？