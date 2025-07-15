藍支持者回防大罷免 關鍵衝投票率

罷免殊死戰，主帥大對決。賴清德總統親上火線，綠營動員能量約達七成天花板上限；藍營支持度則是緩步上升，許多選民仍存在「不投票就是反罷免」迷思，國民黨主席朱立倫振臂疾呼，勝負關鍵就在投票率，台灣人一定要站出來，「對賴清德投下不同意票」。

過去大選都在歲末或年初，這次七月大罷免面臨高溫戰，考驗選民出門投票的意願。

根據藍營內部民調，不同意罷免者雖超過同意罷免者十個百分點，但綠營支持者投票意願逾七成，高於目前藍營支持者；民調加權之後，許多選區呈現五五波邊緣，投票率令藍營高層憂慮。

看到藍綠投票率落差，藍委打出告急牌。國民黨桃園市立委涂權吉苦笑說，「我是全國第一危險！」「台中三子」廖偉翔早就在街頭高掛台中市長盧秀燕合體民眾黨主席黃國昌的搶救看板；羅廷瑋說，喊搶救最後訴求是要搶救國家。

對藍軍而言，擋下罷免有雙門檻，一是百分之廿五的同意罷免票、二是不同意票高於同意票。民進黨鐵票部隊就算天下刀雨也會出門投票，藍軍要贏只能直球對決。

去年拿下全國第一高票的國民黨立委洪孟楷表示，綠營支持者動員力高，如果不能擋下大罷免，民進黨嘗到甜頭，二○二六、二○二八年將再度複製，社會更撕裂，台灣也無法恢復正常。

綠營重兵部署花蓮，民進黨組織部主任張志豪進駐蹲點，立院國民黨團總召傅崐萁成為「藍營防線」，傅崐萁說，每一席都不能掉。

藍軍步步為營，涂權吉每晚要舉辦四、五場說明會，他說最後階段就是要催出反對罷免的選票，不必再浪費時間去戰民進黨。羅廷瑋派出「小蜜蜂掃街大隊」，每天統計、回報選民反應，他評估扣除冷漠選民，多數民眾都表態挺他。

為了固票，立法院副院長江啟臣雖未列入七二六罷免名單，早就指示團隊備戰；立委羅智強、羅廷瑋每天彎腰拜託，鞠躬到後背受傷僵硬。