對抗罷免海嘯！藍軍拚首戰即終戰 一席不能少

七二六國家級罷免海嘯警報響起，中央山脈東西兩側四都六縣市都將面臨海嘯第一排的侵襲，藍軍發布「國家級海嘯警報」對抗。民進黨發動罷免總攻擊，國民黨下達「一個都不能少」軍令狀，在十縣市高築消波塊，誓言要完成反惡罷「首戰即終戰」的大戰略目標。

罷團點名全台「獵殺十大藍委」：傅崐萁、黃建賓、徐巧芯、李彥秀、王鴻薇、葉元之、廖先翔、涂權吉、牛煦庭、羅廷瑋。

民進黨立院黨團總召柯建銘也發出豪語，早早訂出「大成功、中成功、小成功」的ＫＰＩ：國民黨立委全被罷免是大成功，十席到廿席是中成功，小成功是至少六席。柯建銘更補上一句，「我相信大罷免不可能只有六席。」

列陣迎敵 藍營立委鴨子划水

雖然罷團鳴鼓進擊，大罷免聲音占據了四面八方，但守方的被罷藍委在這段日子也以鴨子划水在部署迎敵。

一路挨打的被罷藍委異口同聲說，大罷免日期還沒出來前，藍軍支持者確實是低調無聲的，可是七二六的日期出來後就出現分水嶺，「我們的支持者愈來愈敢出聲了」，新北市立委廖先翔、台北市立委徐巧芯、桃園市立委涂權吉都有相同的感覺，「這是支持者給我們的底氣」。

「你們不知道，這些日子我們至少辦了超過兩百場大大小小的說明會。」台東立委黃建賓、花蓮立委傅崐萁揮汗跟支持者細數，他們在立法院做了什麼事，這些看似平凡的說明會，效果卻出其的好，支持者才可以知道，原來事情的真相跟親綠政論節目罵的都不一樣。

颱風大雨 澆不熄藍軍的熱情

選前倒數第三周的周末假日，是藍委與藍軍天王同台造勢黃金周，但丹娜絲颱風從台灣海峽長驅直奔中南部，台中上午還豔陽高照、傍晚就風雲變色，猶如罷免戰瞬息萬變。

「台中三子」立委羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔在風雨中臨時取消說明會，死忠支持者仍冒著風雨來相挺，頭髮半濕、眼眶泛紅的羅廷瑋向不畏風雨而來的支持者鞠躬致謝。「剛剛才一個個將已經來的支持者確保安全回家」，颱風吹亂行程，卻沒澆熄他對支持者的信心，「我是牛肉麵店長大的小孩，我一直相信只要做出好的食物，顧客就會再上門。」

立委羅智強舉辦新書發表會，台大國際會議中心座無虛席。

他說，民進黨大罷免就是要反監督，「國民黨立委有犯什麼滔天大罪嗎？有像民進黨陳宗彥喝花酒或曹興誠、趙天麟親中？」

不再容忍 拒絕再被罷團霸凌

在花蓮，記者問國民黨主席朱立倫，「這次大罷免，國民黨的容忍值是幾席？」朱立倫沒有正面回答記者的問題，在一旁的金門立委陳玉珍則大聲搶話說，「我們的目標是零容忍，一席都不能少，這才是我們唯一的目標。」朱立倫這時才露出會心微笑。

國民黨立委王鴻薇單刀直入說，雖然大罷免有七二六跟八二三兩次，但七二六「是首戰、也是終戰」，從台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、桃園市張善政到所有被罷藍委都知道，七二六的結果將攸關藍綠氣勢消長，「只要我們挺過七二六，八二三就會安全」，首戰即終戰是「國民黨的唯一共識」。

「我們不是被罷免，而是被霸凌。」王鴻薇坦言，這場罷免比去年大選還要累，這是一場沒有對手的戰爭，罷團沒有法律下限、不斷造謠，第一波海嘯若擋下來，首戰即終戰，八月罷免也搞不下去了。

滅頂危機 每一個人都要生存

消波塊若是無法阻擋罷免海嘯長驅直入，那國民黨恐將面臨「滅頂」危機，王鴻薇語重心長說，「每個人都要Survive（生存）！」