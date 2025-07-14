桃園6藍委罷免案 公辦電視罷免說明會這天登場

726罷免投票倒數，桃園市選委會今宣布將於21日舉行公辦電視罷免說明會，上午9點起6區依序進行，並透過3家有線電視第3公用頻道及Youtube同步直播。

桃園市各選區公辦電視罷免說明會日程表今日公布，桃園市於21日舉行，牛煦庭為上午9時；涂權吉上午10時30分；魯明哲下午1時；萬美玲下午2時30分；呂玉玲下午4時；邱若華下午5時30分，將透過北桃園、南桃園、北建有線電視第3頻道聯播。

選委會表示，罷免說明會每1區分2輪進行，第1輪領銜人及被罷免人各12分鐘、第2輪領銜人及被罷免人同樣各12分鐘，依規定若領銜人、被罷免經唱名3次未到以棄權論，說明會同步透過有線電視、Youtube直播。

選委會表示，依公職人員公辦電視罷免說明會實施辦法，公辦電視罷免說明會應至少舉辦1場，但經領銜人及被罷免人雙方同意不辦理者可不辦，目前桃園市6區皆會舉辦，但領銜人、被罷免人參加與否不具強迫性。