快訊

「死刑是國家昭告何為正義」 大法官被提名人詹鎮榮反廢死

豐原五口命案有新事證！曾15萬交保「李團長」今晚聲押

台積電還能老神在在嗎？傳英特爾18A良率超越三星2奈米

聽新聞
0:00 / 0:00

連2日為牛煦庭站台 朱立倫轟民進黨「騙人不打草稿」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
國民黨立委牛煦庭（右）今晚在龜山迴龍舉辦「迴龍團結之夜」活動，黨主席朱立倫（左）出席。記者朱冠諭／攝影
國民黨立委牛煦庭（右）今晚在龜山迴龍舉辦「迴龍團結之夜」活動，黨主席朱立倫（左）出席。記者朱冠諭／攝影

726罷免投票進入倒數，國民黨主席朱立倫今再度現身桃園龜山迴龍，為立委牛煦庭站台。朱立倫表示，民進黨近日批評普發現金是債留子孫，根本是騙人不打草稿，民進黨站在人民對立面，就是惡霸心態，一旦罷免通過，民進黨就會全面翻桌，呼籲民眾一定要站出來，跟民進黨、賴清德總統說「我們不同意」。

牛煦庭今晚在龜山迴龍舉辦「迴龍團結之夜」活動，除朱立倫出席外，桃園市長張善政、國民黨立委柯志恩、謝龍介、吳宗憲等人也到場力挺。

朱立倫表示，牛煦庭表現相當優秀，不僅修正財劃法讓桃園4年增加1000億以上預算，上周也成功推動通過普發現金1萬元法案，結果遭到民進黨反對，還被抹黑說是債留子孫。

他諷刺民進黨雙重標準，過去4年政府超收很多錢時，民進黨發錢給民眾，現在立法院通過一人普發一萬元，民進黨卻改口說是債留子孫，甚至質疑沒繳稅的人為什麼可以領錢，「民進黨沒知識也要有常識，有人沒繳個人所得稅，但其他消費都要繳稅，民進黨根本是騙人不打草稿。」

朱立倫表示，民進黨現在跟人民站在對立面，就是惡霸心態。他警告，一旦7月26日罷免案通過，民進黨就會全面翻桌，包括放假、一萬元加薪、退休金等政策都要取消，呼籲民眾一定要站出來，跟民進黨、賴清德總統說「我們不同意」，不能讓惡霸得逞。

張善政痛批，民進黨邏輯就是「只要是國民黨的」就要被罷免，如果屆時罷免成功重新選舉，還是國民黨籍當選，民進黨可能還會再發動罷免，形成惡性循環，破壞民主制度；人民有選舉權，不應該因為政黨立場不同就發動罷免，這種做法是在踐踏民主，呼籲民眾要看清楚民進黨的鬼計，不要中計。

柯志恩表示，民進黨長期散布「藍白鬼憲亂政」、「藍白掏空國家」、「藍白都是中共同路人」等言論，這些都是刻意製造的仇恨話術，這次罷免案就是仇恨政治的產物，民進黨政府這次救災無能，也只能透過製造仇恨來轉移施政不力的焦點。

柯志恩強調，牛煦庭是優秀的立委，但因為選區結構關係面臨危險處境，這次罷免案就像「流行」一樣，7月26日投票後，隔一天就會消失，呼籲鄉親不要被這種政治操作迷惑，一定要出來投下不同意罷免票。

國民黨立委牛煦庭今晚在龜山迴龍舉辦「迴龍團結之夜」活動，黨主席朱立倫、國民黨立委柯志恩、謝龍介等人到場力挺。記者朱冠諭／攝影
國民黨立委牛煦庭今晚在龜山迴龍舉辦「迴龍團結之夜」活動，黨主席朱立倫、國民黨立委柯志恩、謝龍介等人到場力挺。記者朱冠諭／攝影

罷免 牛煦庭 朱立倫 國民黨

延伸閱讀

「普發一萬」引爭議 黃暐瀚指藍綠都有缺失：朱立倫已提最佳解方

大罷免成報復手段！趙少康砲轟賴總統「民主說」：創世界紀錄

選情告急？連2日為牛煦庭站台 朱立倫曝最新民調結果

狠酸「肖想當院長」！朱立倫催反罷免票 嗆讓柯建銘「大夢想大破碎」

相關新聞

公辦電視罷免說明會日程表出爐 新北16日打頭陣、北市18日登場

24位國民黨立委和遭停職的新竹市長高虹安罷免案將於26日登場，中選會14日公布各選區公辦電視罷免說明會日程表，台北市播出...

桃園6藍委罷免案 公辦電視罷免說明會這天登場

726罷免投票倒數，桃園市選委會今宣布將於21日舉行公辦電視罷免說明會，上午9點起6區依序進行，並透過3家有線電視第3公...

連2日為牛煦庭站台 朱立倫轟民進黨「騙人不打草稿」

726罷免投票進入倒數，國民黨主席朱立倫今再度現身桃園龜山迴龍，為立委牛煦庭站台。朱立倫表示，民進黨近日批評普發現金是債...

沈政男見726封關民調預言大罷免不會得逞 還能拚完封

台灣民意基金會今公布大罷免封關民調。醫師、時事評論家沈政男根據民調結果樂觀預測，大罷免要拉下6席以上藍委的機會很低，綠營...

館長曝1年損失1億元！ 未來撐不住要「去中國背水一戰」

大罷免進入第三階段投票，網紅「館長」陳之漢力挺「反罷免」，日前他透露，這一年來他已經賠錢1億元，如果未來撐不下去，可能會去中國大陸發展。他喊出「背水一戰！我跟你拼了」，而聽聞消息後，很多網友向他喊話「即使路上充滿荊棘，阿館，我們陪你一路走下去」。他也對粉絲喊話「七月廿六日狠狠打臉賴清德總統，釋放柯文哲」。

【重磅快評】丞相起風了 賴神本命區「破防」？

南台灣雖非726大罷免主戰場，卻可能成為「反罷」風向逆轉的起點。台南是賴清德總統本命區、也是丹娜絲颱風重災區，這次風災不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。