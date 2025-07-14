連2日為牛煦庭站台 朱立倫轟民進黨「騙人不打草稿」

726罷免投票進入倒數，國民黨主席朱立倫今再度現身桃園龜山迴龍，為立委牛煦庭站台。朱立倫表示，民進黨近日批評普發現金是債留子孫，根本是騙人不打草稿，民進黨站在人民對立面，就是惡霸心態，一旦罷免通過，民進黨就會全面翻桌，呼籲民眾一定要站出來，跟民進黨、賴清德總統說「我們不同意」。

牛煦庭今晚在龜山迴龍舉辦「迴龍團結之夜」活動，除朱立倫出席外，桃園市長張善政、國民黨立委柯志恩、謝龍介、吳宗憲等人也到場力挺。

朱立倫表示，牛煦庭表現相當優秀，不僅修正財劃法讓桃園4年增加1000億以上預算，上周也成功推動通過普發現金1萬元法案，結果遭到民進黨反對，還被抹黑說是債留子孫。

他諷刺民進黨雙重標準，過去4年政府超收很多錢時，民進黨發錢給民眾，現在立法院通過一人普發一萬元，民進黨卻改口說是債留子孫，甚至質疑沒繳稅的人為什麼可以領錢，「民進黨沒知識也要有常識，有人沒繳個人所得稅，但其他消費都要繳稅，民進黨根本是騙人不打草稿。」

朱立倫表示，民進黨現在跟人民站在對立面，就是惡霸心態。他警告，一旦7月26日罷免案通過，民進黨就會全面翻桌，包括放假、一萬元加薪、退休金等政策都要取消，呼籲民眾一定要站出來，跟民進黨、賴清德總統說「我們不同意」，不能讓惡霸得逞。

張善政痛批，民進黨邏輯就是「只要是國民黨的」就要被罷免，如果屆時罷免成功重新選舉，還是國民黨籍當選，民進黨可能還會再發動罷免，形成惡性循環，破壞民主制度；人民有選舉權，不應該因為政黨立場不同就發動罷免，這種做法是在踐踏民主，呼籲民眾要看清楚民進黨的鬼計，不要中計。

柯志恩表示，民進黨長期散布「藍白鬼憲亂政」、「藍白掏空國家」、「藍白都是中共同路人」等言論，這些都是刻意製造的仇恨話術，這次罷免案就是仇恨政治的產物，民進黨政府這次救災無能，也只能透過製造仇恨來轉移施政不力的焦點。