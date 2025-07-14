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沈政男見726封關民調預言大罷免不會得逞 還能拚完封

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
圖為花蓮反罷免大會。本報資料照
圖為花蓮反罷免大會。本報資料照

台灣民意基金會今公布大罷免封關民調。醫師、時事評論家沈政男根據民調結果樂觀預測，大罷免要拉下6席以上藍委的機會很低，綠營想成為立院多數確定不會得逞，藍營甚至有機會拚完封，而完封的關鍵就看能否成功守下台北市了。

沈政男指出，目前大罷免成案26席藍委，若無法拉下6席，只有0到5席，民進黨就不可能在國會占多數，大罷免鬧劇等同結束，即使綠營補選全勝也沒用。台灣民意基金會今發布封關民調，明天若投票同意票為36.9%、不同意票為47.7%。

該份民調數據顯示，不同意罷免已高於同意罷免，其中，新北、桃園與台中的不同意比例都大於同意約15%，代表恐連1席藍委都罷不掉；台北市與其他縣市差距約5％以下，選情雖較為膠著，但投不同意票仍然多過投同意票。

他進一步表示，由該民調推估，大罷免要拉下6席以上藍委的機會很低，大致上已能確定大罷免不會得逞，甚至有機會拚全國完封，而完封關鍵就看台北市了。如果可以五席全部守住，那麼全國完封的機會就很大了。

而台北市目前有意願投不同意票的比例只高於同意票3%，因此就如國民黨大咖助講時說的，罷情依然危險，所以一定要衝高投票率。不過他預估，這次大罷免投票率可能會超過6成；若超過6成，那將大罷免仔完封的機會就很大了。

沈政男說，從歷次民調能發現，選民對於大罷免同不同意的意向早就定型，現在關鍵在於改變投票意願，衝高投票率，就目前藍白主打的「賴清德救災失言」與「普發一萬」頗有成效，就盼賴清德接下來延續「十講」，繼續做球給藍白殺。

圖為反共護台志工聯盟在台北濟南路舉辦罷免公民開講晚會，民眾高舉「大罷免、大成功球」。本報資料照
圖為反共護台志工聯盟在台北濟南路舉辦罷免公民開講晚會，民眾高舉「大罷免、大成功球」。本報資料照

罷免 沈政男 民調

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