快訊

撞球／台灣名將「火雲邪神」張榮麟驚傳死訊 趙豐邦發文證實

世紀合體！GD現身周杰倫豪宅 私下互動全說了

經濟部拒絕提供屏東光電浮台關鍵資料 黃國昌嗆：淪不肖廠商細漢仔

聽新聞
0:00 / 0:00

公辦電視罷免說明會日程表出爐 新北16日打頭陣、北市18日登場

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
首波大罷免下周登場，公辦電視說明會16日啟動。圖／聯合報系資料照片
首波大罷免下周登場，公辦電視說明會16日啟動。圖／聯合報系資料照片

24位國民黨立委和遭停職的新竹市長高虹安罷免案將於26日登場，中選會14日公布各選區公辦電視罷免說明會日程表，台北市播出日期集中在18日，新北市16日、桃園市21日、台中市20日舉行，並於影音平台YouTube同步直播。

中選會透過官方臉書貼出多張圖卡，其中台北市公辦電視罷免說明會統一在18日辦理，王鴻薇為上午10時；李彥秀上午11時；羅智強下午2時；徐巧芯下午3時；賴士葆下午4時，都將透過台北市有線電視公頻（第3頻道）播出。

新北市集中在16日上午辦理，張智倫是上午10時；洪孟楷、葉元之、廖先翔是上午11時；林德福為上午11時30分，分別於地方電視台轉播。

台中市20日辦理，廖偉翔為上午10時；羅廷瑋下午3時；黃健豪晚間7時，將在群健有線電視第20頻道播出。

桃園市於21日舉行，牛煦庭為上午9時；涂權吉上午10時30分；魯明哲下午1時；萬美玲下午2時30分；呂玉玲下午4時；邱若華下午5時30分，將透過北桃園、南桃園、北建有線電視第3頻道聯播。

此外，丁學忠為16日上午10時於北港佳聯播出，傅崐萁為16日上午10時在洄瀾、東亞有線電視第20頻道播出；林沛祥21日晚間7時在中嘉吉隆電視台播出；鄭正鈐16日上午10時30分、高虹安16日下午1時30分在新竹市有線電視與新竹市公用頻道第3頻道播出。

台東部分，由於黃建賓與罷免案領銜人都同意不辦公辦電視罷免說明會，因此免辦。

公職人員公辦電視罷免說明會實施辦法規定，公辦電視罷免說明會以現場播出或現場錄影後播出，說明會分二輪進行，領銜人及被罷免人說明時間各為24分鐘，每一輪時間各為12分鐘。

高虹安 鄭正鈐 萬美玲 罷免 林沛祥 李彥秀 廖偉翔 傅崐萁 中選會 丁學忠

延伸閱讀

中選會公布時間表！公辦電視罷免說明會7/16起登場 台東不辦

影／徒步車隊橫掃客庄大遶境 王義川：桃園決戰關鍵投票率

廖偉翔親子活動 盧秀燕弦外之音：以後還要辦！

韓國瑜批「大罷免是大鬼扯」沒有理由的罷免是政治屠殺

相關新聞

公辦電視罷免說明會日程表出爐 新北16日打頭陣、北市18日登場

24位國民黨立委和遭停職的新竹市長高虹安罷免案將於26日登場，中選會14日公布各選區公辦電視罷免說明會日程表，台北市播出...

沈政男見726封關民調預言大罷免不會得逞 還能拚完封

台灣民意基金會今公布大罷免封關民調。醫師、時事評論家沈政男根據民調結果樂觀預測，大罷免要拉下6席以上藍委的機會很低，綠營...

館長曝1年損失1億元！ 未來撐不住要「去中國背水一戰」

大罷免進入第三階段投票，網紅「館長」陳之漢力挺「反罷免」，日前他透露，這一年來他已經賠錢1億元，如果未來撐不下去，可能會去中國大陸發展。他喊出「背水一戰！我跟你拼了」，而聽聞消息後，很多網友向他喊話「即使路上充滿荊棘，阿館，我們陪你一路走下去」。他也對粉絲喊話「七月廿六日狠狠打臉賴清德總統，釋放柯文哲」。

【重磅快評】丞相起風了 賴神本命區「破防」？

南台灣雖非726大罷免主戰場，卻可能成為「反罷」風向逆轉的起點。台南是賴清德總統本命區、也是丹娜絲颱風重災區，這次風災不...

趙少康批大罷免是仇恨動員 最後比的只剩投票率很可笑

台灣民意基金會今公布大罷免封關民調。中廣前董事長趙少康表示雖然不同意罷免的人遠高於同意，但因綠營投票率高達9成，在野支持...

社造領袖驚爆「青鳥欲闖我家門」 太太嚇壞：沒按門鈴也沒出聲

台灣社造聯盟前理事長盧思岳驚爆：「青鳥欲闖我家門」！盧思岳公開發文表示，他日前出差回家後被告知一件「青鳥欲闖我家門」的怪事。．．．

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。