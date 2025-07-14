公辦電視罷免說明會日程表出爐 新北16日打頭陣、北市18日登場

24位國民黨立委和遭停職的新竹市長高虹安罷免案將於26日登場，中選會14日公布各選區公辦電視罷免說明會日程表，台北市播出日期集中在18日，新北市16日、桃園市21日、台中市20日舉行，並於影音平台YouTube同步直播。

中選會透過官方臉書貼出多張圖卡，其中台北市公辦電視罷免說明會統一在18日辦理，王鴻薇為上午10時；李彥秀上午11時；羅智強下午2時；徐巧芯下午3時；賴士葆下午4時，都將透過台北市有線電視公頻（第3頻道）播出。

新北市集中在16日上午辦理，張智倫是上午10時；洪孟楷、葉元之、廖先翔是上午11時；林德福為上午11時30分，分別於地方電視台轉播。

台中市20日辦理，廖偉翔為上午10時；羅廷瑋下午3時；黃健豪晚間7時，將在群健有線電視第20頻道播出。

桃園市於21日舉行，牛煦庭為上午9時；涂權吉上午10時30分；魯明哲下午1時；萬美玲下午2時30分；呂玉玲下午4時；邱若華下午5時30分，將透過北桃園、南桃園、北建有線電視第3頻道聯播。

此外，丁學忠為16日上午10時於北港佳聯播出，傅崐萁為16日上午10時在洄瀾、東亞有線電視第20頻道播出；林沛祥21日晚間7時在中嘉吉隆電視台播出；鄭正鈐16日上午10時30分、高虹安16日下午1時30分在新竹市有線電視與新竹市公用頻道第3頻道播出。

台東部分，由於黃建賓與罷免案領銜人都同意不辦公辦電視罷免說明會，因此免辦。

公職人員公辦電視罷免說明會實施辦法規定，公辦電視罷免說明會以現場播出或現場錄影後播出，說明會分二輪進行，領銜人及被罷免人說明時間各為24分鐘，每一輪時間各為12分鐘。