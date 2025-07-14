中選會公布時間表！公辦電視罷免說明會7/16起登場 台東不辦

24位國民黨立委與遭停職的新竹市長高虹安罷免案將在7月26日投票，中選會今天公布各選區公辦電視罷免說明會時程，北市5選區集中在18日辦理，新北市統一在16日、桃園市21日、台中市20日舉行，同時會在YouTube直播。

經中選會審定，包括高虹安，以及國民黨立委傅崐萁、黃建賓、鄭正鈐、林沛祥、萬美玲、魯明哲、涂權吉、牛煦庭、廖先翔、羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔、邱若華、呂玉玲、丁學忠、葉元之、王鴻薇、李彥秀、徐巧芯、賴士葆、羅智強、洪孟楷、張智倫及林德福共25案罷免案將在7月26日投票。

中選會今天透過社群網站臉書（Facebook）公布各選區公辦電視罷免說明會時程。北市集中在18日辦理，王鴻薇是上午10時；李彥秀上午11時；羅智強下午2時；徐巧芯下午3時；賴士葆下午4時，都將透過台北市有線電視公頻（第3頻道）播出。

新北市集中在16日上午辦理，張智倫是上午10時；洪孟楷、葉元之、廖先翔是上午11時；林德福為上午11時30分，分別在地方電視台轉播。

桃園市統一在21日舉行，牛煦庭為上午9時；涂權吉上午10時30分；魯明哲下午1時；萬美玲下午2時30分；呂玉玲下午4時；邱若華下午5時30分，將透過北桃園、南桃園、北建有線電視第3頻道聯播。

台中市將在20日辦理，廖偉翔為上午10時；羅廷瑋下午3時；黃健豪晚間7時，將在群健有線電視第20頻道播出。

其餘說明會時間，包括傅崐萁為16日上午10時在洄瀾、東亞有線電視第20頻道播出；林沛祥21日晚間7時在中嘉吉隆電視台播出；鄭正鈐16日上午10時30分、高虹安16日下午1時30分在新竹市有線電視與新竹市公用頻道第3頻道播出。

此外，雲林縣選委會11日辦理丁學忠罷免案公辦電視罷免說明會錄影，丁學忠因立法院開議請假，僅罷免案領銜人王國維在說明會上闡述罷免理由。雲林縣選委會指出，丁學忠罷免案公辦電視罷免說明會從16日至25日在佳聯有線電視及北港有線電視第三頻道播放，相關影音自16日起同步於雲林縣選舉委員會官方YouTube頻道播出。

黃建賓與罷免案領銜人都同意不辦公辦電視罷免說明會，因此免辦。

根據公職人員公辦電視罷免說明會實施辦法規定，公辦電視罷免說明會以現場播出或現場錄影後播出，說明會分二輪進行，領銜人及被罷免人說明時間各為24分鐘，每一輪時間各為12分鐘。

中選會日前指出，公辦電視罷免說明會是由各地選委會洽請轄內電視台提供時段播出，循例也都會在YouTube直播。